¿Melania Trump tiene una doble? Sospechan de este extraño video

ESTADOS UNIDOS.- Una imagen de la primera dama de Estados Unidos, del 13 de octubre, está circulando por las redes sociales señalando que se trataría de una doble. ¿Cuál es la explicación de esta nueva teoría? Al parecer, todo tendría que ver con la nariz de Melania Trump. El vídeo está causando revuelo en las redes sociales hasta llegar al punto de crear un hashtag, #FakeMelania que se asemeja bastante a la teoría de la conspiración en torno a la primera dama.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit