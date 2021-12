Melania Trump crea y lanza su plataforma NFT

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, lanzó varios objetos digitales autenticados en su nueva plataforma de NFT, que es la primera iniciativa pública desde que su esposo, Donald Trump, dejó el cargo como presidente del país del norte.

El resto de las piezas serán anunciadas en enero de 2022 y las ganancias serán destinada a la iniciativa “My Be Best, Fostering the Future”, quien buscará ayudar a los niños con una varias de habilidades tecnológicas.

Cuando se acabó el periodo presidencial, Melania dio mensaje de despedida y llamó a su periodo como primera dama “el mayor honor de su vida”, pues estuvo de la mano de uno de los presidentes más polémicos de Estados Unidos.

Melania Trump entra a los tokens no fungibles (NFT)

La ex primera dama afirma que busca ayudar a los niños

La ex primera dama norteamericana, anunció su debut en el ecosistema de tokens no fungibles, y fue con su pieza de “Melania’s Vision”, misma que incluye un audio y que expone que será la primera pieza digital de varias.

“Me enorgullece anunciar mi nuevo esfuerzo de NFT, que encarna mi pasión por las artes y apoyará mi compromiso continuo con los niños”.

Fue la misma Melania quien anunció que parte de las ganancias serán destinadas a ayudar a los niños que están creciendo fuera del sistema de crianza y mediante el empoderamiento económico, además de un mayor acceso a los recursos necesarios para sobresalir en ciertos campos.

¿Cuándo se casó Trump con Melania?

La boda tuvo lugar en 20005

La pareja se casó el 22 de enero de 2005 en medio del escándalo, pues desde ese momento y hasta ahora, se especula que el matrimonio fue por un arreglo para beneficiar económicamente a la familia de Melania, quien era modelo y llegó a la quiebra, por lo que Trump fue su salvación.

Varios de estos rumores quedarán aclarados, pues Melania Trump contará sus más íntimos secretos a través de un libro que ha desatado la intriga.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!