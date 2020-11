Melania Trump contará en un libro sus más íntimos secretos en la Casa Blanca

No es raro que las celebridades, los políticos y los artistas escriban memorias después de toda una vida ante el ojo público, y parece que Melania Trump podría ser otra en escribir un libro sobre su tiempo en la Casa Blanca.

Fuentes que hablaron con Page Six esta semana afirmaron que Melania Trump le ha estado diciendo a la gente en la Casa Blanca que tiene la intención de escribir un libro sobre sus experiencias como Primera Dama de los Estados Unidos.

Los conocedores han afirmado que Melanie está celebrando reuniones en las que se ha discutido una posible memoria. No es solo su forma de contar su versión de los hechos, sino también un medio para ganar dinero por su cuenta.

¿Melania podría revelar secretos íntimos?

La fuente de Page Six dice que Donald Trump también ha sido muy alentador con la idea. Además, la fuente compartió que la historia de Melania podría generar mucho dinero, especialmente después de la "traición" de Stephanie Winston Woloff.

En caso de que te lo hayas perdido, Wolkoff fue una vez una amiga cercana y personal de Melania Trump, pero dejó caer sus memorias, "Melania and Me", en septiembre, justo antes de las elecciones.

En un ensayo publicado en el sitio web de la Casa Blanca, Melania criticó a Wolkoff, acusandola de ser una “oportunista deshonesta” que simplemente se colgó de ella por su notoriedad.

Amigos de Melania Trump ya han contado algunas partes de la historia de la primera dama.

Además, Wolkoff publicó conversaciones grabadas que tuvo con Melania, a las que FLOTUS respondió alegando que simplemente fueron sacadas "fuera de contexto". Melania también la acusó de simplemente tratar de "chismes ociosos" sobre su personaje.

No mucho después, se informó que el Departamento de Justicia iba a presentar una demanda contra Stephanie por violar un acuerdo de no divulgación. De cualquier manera, no es difícil imaginar que muchos estarían interesados en leer su libro, que ayudará a iluminar algunos de sus propios episodios controvertidos.

Por ejemplo, la Sra. Trump apareció en los titulares en 2018 después de usar una chaqueta con las palabras: "Realmente no me importa, ¿verdad?" en respuesta a la reacción de los medios de comunicación que había estado recibiendo en ese momento en relación con la controversia de los “niños en jaulas”.

