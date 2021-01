Melania Trump con las manos manchadas de sangre por disturbios en Capitolio

Stephanie Winston Wolkoff, quien anteriormente se desempeñó como asistente de la primera dama, escribió un editorial mordaz sobre el presidente y la Sra. Trump en The Daily Beast, el cual La Verdad Noticias ha retomado, en donde señala que Melania Trump tiene las manos manchadas de sangre.

“Fue un asalto a la vida humana y nuestra gran democracia. Desafortunadamente, nuestro presidente y nuestra primera dama tienen poca o ninguna consideración por ninguno de los dos”, escribió Wolkoff después de los disturbios en el Capitolio, calificando la violencia de “impactante, terrible, descorazonadora y vergonzosa”.

Wolkoff confesó que era una "facilitadora de Melania" y lamentó haber trabajado para la primera dama o haber tenido una amistad con ella dado todo lo que sucedió durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump.

“Asumo la responsabilidad de ser el facilitador de Melania, y que me use se convirtió en la base de nuestra amistad. No puedo creer lo ciega que estaba ante la profundidad de su engaño y su falta de decencia común”, escribió la ex asistente.

Los Trump “carecen de carácter y brújula moral”, Wolkoff.

“Aunque mis intenciones de apoyar a la primera dama en el despliegue de sus iniciativas siempre fueron puras, estoy desanimada y avergonzada de haber trabajado con Melania”, Stephanie Winston Wolkoff.

Wolkoff se hizo amiga de la primera dama hace casi 20 años y estuvo allí cuando Melania se casó con Trump.

Sirvió en el ala este de la Casa Blanca después del Día de la Inauguración en 2017, un evento que ayudó a organizar para la administración Trump. Pero su tiempo en la Casa Blanca duró aproximadamente un año antes de irse.

El razonamiento detrás de la partida de Wolkoff se debió a los informes que surgieron de que el comité inaugural del presidente pagó 25,8 millones de dólares a una empresa para la que trabajaba anteriormente por su papel en la planificación de la inauguración. A raíz de la historia, la oficina de la Sra. Trump anunció que ya no trabajaría con Wolkoff

En su momento Wolkoff publicó un libro revelador sobre la primera dama titulado Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama en septiembre de 2020. En ese momento, la Sra. Trump cerró el libro de golpe y llamó a su ex amiga y asistente una " oportunista deshonesta”.

La señora Trump no ha emitido ninguna declaración pública sobre los hechos y no ha ofrecido condolencias a la familia del oficial de policía Brian Sicknick después de su muerte durante los disturbios. "Melania sabe cómo 'ser la mejor' para ponerse de pie y leer desde un teleprompter y no desde el corazón", escribió Wolkoff.

Horas después del motín, Stephanie Grisham, jefa de gabinete de la señora Trump, anunció que dejaría su puesto en la administración en protesta por los disturbios en el Capitolio. La ex asistente calificó a la primera dama como “una extensión de su esposo, igual de hipócrita, hablando con ambos lados de la boca, cuando le conviene”.

