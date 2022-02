Melania Trump bajo investigación por eludir leyes de caridad en Florida

Ex primera dama de EE. UU. bajo investigación por eludir leyes de caridad en Florida

En una inmersión profunda en cómo Donald Trump convirtió sus cuatro años como presidente en una máquina de hacer dinero sacando provecho de su renovada celebridad, el New York Times señala que Melania Trump está siendo examinada por vender boletos para una reunión cuyos ingresos fueron a una organización benéfica que no parece existir.

Si bien señalaron que la ex primera dama ya ha estado tratando de ganar dinero subastando algunas prendas, Shane Goldmacher y Eric Lipton del Times informaron que Melania tiene un evento de "té alto" programado para abril en Florida que está llamando la atención.

La ex primera dama de EE. UU. está bajo investigación en Florida.

Según el informe, "la Sra. Trump ahora está vendiendo boletos para el 'té alto' de abril, y los organizadores dicen que algunas de las ganancias beneficiarán una iniciativa de su esfuerzo 'Be Best' llamada 'Fostering the Future', destinada a proporcionar becas de informática a jóvenes que han estado en acogimiento familiar”.

Preguntas sobre organización benéfica de Melania Trump

Con detalles vagos sobre qué parte de la venta de boletos se destinará a Melania Trump, surgen preguntas sobre su organización benéfica "Fomentando el futuro".

"Florida requiere que cualquier organización que recaude contribuciones benéficas en el estado se registre. Ninguna organización benéfica con el nombre 'Fostering the Future' o 'Be Best' está registrada en Florida", informó el Times con un funcionario en el estado que admitió que están tomando una mira la situación.

"Cuando se les preguntó sobre la solicitud, los funcionarios de la agencia de Florida que supervisa la recaudación de fondos de caridad dijeron que tampoco podían encontrar evidencia del registro estatal requerido y, como resultado, habían abierto una investigación", afirma el informe del Times con Erin M. Moffet, un portavoz de la agencia.

Moffet señaló "la ley estatal que requiere que las organizaciones benéficas se registren antes de solicitar dinero".

Según Moffet, "la División de Servicios al Consumidor está investigando actualmente si este evento involucra a una entidad que opera en violación del Capítulo 496 de los Estatutos de Florida".

El informe del Times también señala que Whip Fundraising está organizando el evento y que un portavoz de Melania Trump no respondió a las preguntas sobre la investigación.

