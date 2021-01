Melania Trump REAPARECE y contrata personal para seguir su iniciativa “Be Best”

La ex primera dama Melania Trump está buscando una oficina, tras abandonar la Casa Blanca, en Palm Beach, Florida, según CNN. Su enfoque será continuar trabajando en la iniciativa 'Be Best', dijo una fuente al medio de comunicación.

La campaña 'Be Best', lanzada en 2018, fue la iniciativa emblemática de Melania Trump durante la presidencia de su esposo. Tenía un alcance amplio, centrándose en el acoso cibernético, la adicción a los opioides y el bienestar de los niños.

Melania Trump enfrentó críticas por promover la campaña contra el acoso, mientras que su esposo usó Twitter para desatar ataques sin restricciones contra sus críticos.

La iniciativa de Melania contrastaba con la política de su esposo

También fue desafiada por su propio personal sobre la elección del nombre. Su asesora principal, Stephanie Winston Wolkoff, dijo que 'Be Best' sonaba "analfabeto", según Vanity Fair.

Melania Trump estará acompañada en la nueva oficina posterior a la Casa Blanca por tres exasesores, informó CNN. Hayley D'Antuno, Mary Finzer y Marcia Kelly ayudarán a "mantener" la iniciativa 'Be Best', dijo el medio de comunicación.

Melania está trabajando actualmente en el resort de Mar-a-Lago de forma remota. Sin embargo, se informó que ella está buscando un espacio para su oficina y está contratando personal para llevar a cabo sus planes.

El expresidente Donald Trump también abrió una oficina en Florida para anunciar sus planes posteriores a la presidencia. La oficina ha dicho que "continuará con la agenda de la administración Trump".

