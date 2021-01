Medios de Estados Unidos culpan a Trump de la violencia y piden su destitución

Distintos medios estadounidenses coincidieron este jueves en responsabilizar al presidente saliente, Donald Trump, de la violencia de este miércoles en el Congreso, por haber incitado a sus seguidores con falsedades sobre un fraude electoral que no se sustenta.

Coincidiendo en sus titulares de portada en la confirmación final de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, los principales diarios del país publican este jueves editoriales en los que achacan a Trump la responsabilidad del asalto al Capitolio y piden su destitución.

"Trump provocó el asalto al Capitolio. Debe ser destituido", tituló The Washington Post su editorial, en el que asegura que su negativa a aceptar su derrota electoral y su incitación a sus seguidores provocaron el asalto al Capitolio "por parte de una turba violenta que expulsó al Congreso".

"La responsabilidad de este acto de sedición recae directamente en el presidente, quien ha demostrado que su permanencia en el cargo representa una grave amenaza para la democracia estadounidense. Debería ser destituido", agregó.

Programas también piden la destitución de Trump

Varios programas estadounidenses como The Late Show With Stephen Colbert y Late Night With Seth Meyers se lanzaron anoche para reaccionar ante los disturbios de los partidarios de Trump en el Capitolio en DC ayer, y la decisión de ir en vivo dio sus frutos con dos agudos monólogos.

En su monólogo Colbert llamó a los disturbios del Capitolio "la cosa más impactante, más trágica y menos sorprendente que he visto" mientras que, en Late Night, Meyers hizo todo lo posible para recoger las piezas del día y ser lo más directo posible.

Meyers hizo un llamado contundente para que Donald Trump fuera destituido de su cargo y procesado lo antes posible. "Creo que es importante, mientras se escribe el primer borrador de la historia, y mientras todos procesamos lo que presenciamos hoy, ser lo más franco y lúcido posible", dijo Meyers.

