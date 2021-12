Médicos la diagnostican erróneamente de COVID-19 cuando era algo peor

A Chloe Girardier, de 23 años, los médicos la diagnostican erróneamente de COVID-19, pero como tenía mucha tos, misma que la había durado por cinco meses, no la querían atender en persona.

Resulta que fue en julio cuando Chloe comenzó a presentar tos, por lo que pensó que sufría un resfriado, pero al pasar las semanas la tos aumentó y ella buscó ayuda profesional. “Me dijeron que no era elegible para una cita urgente porque sólo tenía una tos”

Fue entonces que debido a un presunto diagnostico de COVID-19, fue atendida a distancia y le administraron diversos antibióticos, tabletas para controlar el reflujo e inhaladores, pero este tratamiento no mejoró su condición.

Médicos la diagnostican erróneamente de COVID-19

Tras no querer atenderla los médicos la diagnostican erróneamente de COVID-19 cuando en realidad era cáncer.

“Hubo varias veces que la gente me preguntó si me había hecho la prueba de covid. Fue frustrante porque todavía existen otras enfermedades y la tos no es solo un signo de coronavirus”, dijo Chloe.

Pero no solo era la tos, Chloe comenzó a perder peso, por lo que acudió a otras siete consultas y exigió que le realizaran diferentes estudios para dar con la causa de sus problemas de salud.

Fue entonces que a principios de diciembre cuando una radiografía del tórax le reveló a los médicos que tenía una masa en el pecho, lo que podría ser signo de cáncer.

Finalmente la joven fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y sus primeras quimioterapias fueron programadas un día antes de Navidad.

“Había oído hablar de este tipo de cáncer antes porque conocía a alguien que lo había tenido y, afortunadamente, es uno de los cánceres más fáciles de tratar. Estoy segura de que me recuperaré por completo”.

Le diagnostican COVID-19 cuando tenía cáncer

Chloe asegura que presentará una queja contra los médicos que no la atendieron.

Girardier dijo que presentará una queja contra los primeros médicos y especialistas que la atendieron, pues dice, se confiaron por su edad y los síntomas que presentaba.

“No puedo creer que no se haya investigado más. Si no hubiera presionado para la radiografía de tórax, es posible que aún no tuviera un diagnóstico”.

Además señala que hace poco compró una vivienda junto con su pareja, y explica que hubiera sido importante enterarse de que padece cáncer antes de realizar dicha inversión, todo porque los médicos la diagnostican erróneamente de COVID-19.

