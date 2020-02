Médicos hablan de la importancia del tapabocas ¿sirve para el coronavirus?

Son varias las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades para evitar el contagio con el nuevo coronavirus de Wuhan, China, pero el que más se utiliza es el tapabocas que, de acuerdo con los médicos, es efectivo siempre y cuando se le dé el uso adecuado.

A partir del momento en que se confirmó la presencia de este virus, fue muy común observar a los habitantes de China utilizando un tapabocas. Pero el uso de este objeto se ha visto en diversas situaciones a nivel mundial.

Uso adecuado del tapabocas

Al respecto, Leonel Argüello, epidemiólogo, señaló que el tapaboca funciona para el paciente que ya tiene la gripe o virus, para disminuir la posibilidad que lo transmita a otro, “la mascarilla es para el enfermo, para que no lo transmita (el virus) nada más, y si se moja no sirve, deja de tener efecto y no es cien por ciento seguro”, señaló.

Explicó que la mascarilla evita que las gotas virales que salen de la boca del paciente caigan en su entorno, como el escritorio o teléfono, y contagie a las demás personas al tener contacto con el objeto contaminado.

«Lo que interesa es que las gotitas no te entre en las vías respiratorias. El tapaboca es una barrera física que impide que entre», dijo por su parte el doctor Jorge Manzanares.

En tanto, el doctor Jorge Manzanares, resaltó la importancia de desechar el tapabocas una vez que se humedece, ya que al mojarse va almacenando el virus. El médico recomienda cambiar la mascarilla de tres a cuatro veces al día.

Sin embargo, el sitio de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, señala que “las mascarillas no están diseñadas para captar un gran porcentaje de pequeñas partículas, lo que significa que no evitan que el usuario respire partículas transportadas por el aire que pueden ser transmitidas por la tos, los estornudos o algunos procedimientos médicos”.

Los doctores recomiendan:

El epidemiólogo Argüello declaró que sí existen tapabocas que reducen un gran porcentaje de la transmisión del virus, porque cuentan con un tipo de filtro, pero estos tienen un alto costo que difícilmente estaría al alcance de los nicaragüenses, por lo que la principal recomendación del especialista es mantener constante lavado de manos, con agua y jabón.

Si una persona está enferma, lo más recomendable es que se quede en casa, por lo menos los primeros dos o tres días. Asimismo que se mantenga por lo menos a un metro de distancia de los demás miembros de la familia.

En cuanto al buen uso de la mascarilla, el objetivo es tapar nariz y boca, para evita contaminar a los demás por medio de la tos e inhalación del virus.

Para Manzanares, los niños y adultos mayores, así como las personas que padecen de enfermedad crónicas son los que corren mayor riesgo de contagio de las enfermedades virales.

Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.

