Médicos extraen del estómago de un joven más de 20 cucarachas y cepillos de dientes 

Tras meses de pasar con fuertes dolores en el estómago, un joven acudió al medico, en donde se le encontraron diversos artefactos en el cuerpo.

De acuerdo a medios locales, el joven de 21 años de edad fue sometido a cirugía por un grupo de especialistas en un hospital universitario en Mansoura, al norte de Egipto.

Los médicos quedaron sorprendidos, luego de extraer del estómago del joven 20 cucarachas, 4 tenedores, 7 cepillos de dientes, un anillos y una cadena.

“Es el primer caso en mi vida que encuentro algo así y creo que eso primer caso del mundo por la cantidad de utensilios encontrado en el interior del estómago el joven”, relataron los especialistas para medios locales.

De acuerdo al informe médico, el joven padecer de una atrofia cerebral, por lo que durante el lapso de seis meses presentó malestares estomacales, lo que preocupó a su madre, ya que perdió pese de forma inmediata.

Pese a la gran cantidad de artefactos que el joven presentaba dentro de su cuerpo, los especialistas señalaron que no tiene registro de un problema grave de salud.

El joven pertenecerá bajo observación hasta que su salud se recupere por completo.

China

Una niña de china llamada Niniu, se comía su cabello desde muy pequeña su mamá siempre le peinaba el cabello, no solo por buen gesto si no por que: "Cuando estaba en segundo curso solía enrollarse el pelo en el dedo y arrancárselo, pero no pensábamos que se lo estaba tragando", asegura su madre.

El hecho es que ahora, con tan solo 10 años de edad tenía una enorme bola de cabellos en su estomago que los médicos tuvieron que extraer.

"Cuando le hicimos una grastroscopia creímos que tenía 9 centímetros de diámetro. Intentamos extraerlo y fue muy difícil porque en realidad tenía 23 centímetros y casi recubría las paredes del estómago", afirma uno de los médicos que extrajo la bola de pelo.