Médicos desacreditan mitos para "impulsar" su sistema inmune ¡No creas todo!

El sistema inmunológico no es un solo órgano o área del cuerpo que pueda fortalecerse fácilmente bebiendo jugo de naranja. Es una mezcla compleja de hormonas, células y proteínas que intenta combatir las enfermedades, y ciertos mitos no pueden contribuir a eso.

El Dr. Robert Mordkin MD, director médico de la empresa de pruebas LetsGetChecked dijo que no hay un medicamento específico ni una sola vitamina que se haya demostrado que estimula el sistema inmunológico de una persona.

Mitos para fortalecer el sistema inmune

Estos son algunos de los mitos más comunes sobre estimular su sistema inmunológico y la verdad detrás de ellos.

Mito 1: La vitamina C puede reactivar su sistema inmunológico

Es cierto que la vitamina C puede jugar un papel importante en la función inmunológica. Sin embargo, administrarse altas dosis de vitamina C no tiene ninguna ventaja aparente cuando se trata de prevenir los resfriados.

En su lugar, coma alimentos integrales reales, especialmente verduras de hoja verde. Mantener un nivel razonable de vitamina C en su dieta mantendrá su sistema inmunológico mucho mejor con el tiempo que mucha cantidad en grandes explosiones.

Mito 2: Todo lo que necesita es un multivitamínico

Las multivitaminas, que contienen una variedad de vitaminas, rara vez son una mala idea, pero Harvard Health señala que no es probable que hagan ninguna diferencia en su sistema inmunológico a menos que esté gravemente desnutrido. Un buen multivitamínico es excelente para su rutina diaria, pero nada se compara con una higiene adecuada del sueño, una dieta equilibrada y ejercicio regular.

Mito 3: El té puede estimular su sistema inmunológico

Probablemente hayas escuchado alguna variación sobre la idea de que beber té ayuda a tu sistema inmunológico, o al menos te hace sentir mejor cuando estás enfermo. Un estudio publicado en 2011 en Immunology Letters encontró que un polifenol que se encuentra en el té verde podría ayudar a las células T en ratones, pero no está claro si esto sucede en humanos.

En su lugar, elija agua. La hidratación, es parte del buen funcionamiento inmunológico, porque el sistema inmunológico depende del torrente sanguíneo para transportar sus células por todo el cuerpo , y eso se vuelve difícil si está deshidratado.

Mito 4: Cuanto más fuerte sea su sistema inmunológico, mejor estará

La idea de estimular la función inmunológica hace que parezca que el cielo es el límite, pero cuando el sistema inmunológico es demasiado fuerte, puede comenzar a causar problemas de salud.

Esta es la raíz de afecciones como las enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunológico comienza a atacar el tejido sano en lugar de los virus o enfermedades. Quieres un sistema inmunológico equilibrado, no uno con superpoderes.

Mito 5: Toda la idea de estimular su sistema inmunológico es un mito

Si bien no hay forma de tomar una pastilla o comer un determinado alimento e inmediatamente obtener 10 puntos del sistema inmunológico, existen formas definidas de influir en su función inmunológica a lo largo del tiempo.

La mejor manera de desarrollar y mantener una inmunidad saludable es dormir lo suficiente, comer una dieta balanceada que enfatice las verduras y frutas, hacer ejercicio regularmente pero no en exceso y mantenerse al día con todas las vacunas.

Todos estos pueden apoyar la función del sistema inmunológico proporcionándole suficiente combustible y descanso y, en el caso de las vacunas, preparándolo para combatir amenazas específicas. Hacer cambios en el estilo de vida con el tiempo puede ayudar a su sistema inmunológico a largo plazo, para que funcione sin problemas y derrote a todos esos patógenos molestos que intentan arruinar su día.