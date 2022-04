Médicos de Sri Lanka alertan sobre 'muertes catastróficas' en medio de la crisis.

Los médicos en Sri Lanka advirtieron que un número catastrófico de personas podría morir a medida que el sistema de salud del país afectado por la crisis se tambalea al borde del colapso en medio de cortes de energía paralizantes y escasez de medicamentos que salvan vidas.

Los medicamentos para tratar ataques cardíacos y los tubos para ayudar a los recién nacidos a respirar escasean en todo el país, dijeron funcionarios y trabajadores de la salud, mientras que los apagones obligan a los médicos en las zonas rurales de Sri Lanka a coser heridas y tratar mordeduras de serpientes en la oscuridad.

La crisis en Sri Lanka es tan grave que varios hospitales suspendieron las cirugías de rutina y redujeron considerablemente la cantidad de pruebas de laboratorio, según documentos internos, lo que obligó a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud a salir a las calles en protesta.

Médicos respaldan protestas contra el presidente Rajapaksa

La Verdad Noticias informa que algunos médicos también han respaldado un creciente movimiento de protesta que ha pedido la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa.

“Todos los hospitales de Sri Lanka están al borde del colapso”, dijo el Dr. Senal Fernando, secretario de la Asociación de Oficiales Médicos del Gobierno. “La situación se deteriorará en las próximas dos semanas y la gente comenzará a morir si no se toman medidas ahora”.

Cualquier muerte de pacientes debido a la escasez de medicamentos podría resultar en “disturbios en los hospitales”, advirtió, y agregó que el gobierno no ha reconocido ni ha sido transparente sobre la gravedad de la crisis. “Al gobierno no le importa. No le dicen nada a la gente”.

Sri Lanka lidia con su peor crisis económica en décadas

Sri Lanka, una nación insular de 22 millones de habitantes, está lidiando con su peor crisis financiera en décadas. Una economía golpeada por la pandemia de COVID-19 ha estado al borde del colapso, en parte debido a que el gobierno de Rajapaksa recurrió a las reservas de divisas del país para pagar sus deudas.

En menos de dos años, la reserva se ha desplomado en más del 70 por ciento. Según cifras del banco central, a finales de marzo se situó en 1.930 millones de dólares.

