"Me recordó a mi madre", dice Joe Biden sobre la reina Isabel tras su visita.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que la reina Isabel de Inglaterra le recordaba a su madre y que ella le había preguntado por Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia mientras tomaban el té en el Castillo de Windsor el domingo.

El presidente de la Unión Americana elogió a la monarca británica de 95 años después de su reunión privada que se produjo al final de la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) en la que pidió una acción concertada sobre China y antes de una reunión con Vladimir Putin el miércoles.

"No creo que se sienta insultada, pero me recordó a mi madre, su apariencia y su generosidad", dijo el presidente Joe Biden, de 78 años, a los periodistas ingleses poco antes de partir de Londres. "Ella es extremadamente amable, eso no es sorprendente, pero tuvimos una gran charla”, reveló.

Reina Isabel recibe a Joe Biden en su castillo

La Reina Isabel, vestida con un traje floral de color rosa brillante, había recibido calurosamente a Joe Biden y a su esposa Jill en el Cuadrángulo del castillo de Windsor, hogar de la familia real durante casi 1.000 años, donde disfrutaron de una pompa británica.

El presidente Biden inspeccionó una Guardia de Honor formada por Guardias de Granaderos del Primer Batallón de la Compañía de la Reina, que dieron un Saludo Real, y se tocó el Himno Nacional de Estados Unidos antes de que entraran al castillo para tomar el té.

La reina ya había conocido a los Biden en su visita a Gran Bretaña. Presentó una recepción para los líderes del Grupo de los Siete países ricos y sus cónyuges el viernes por la noche en el condado de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, donde se llevó a cabo la cumbre de tres días.

La reina Isabel ha conocido a 13 presidentes de EE.UU.

Los Biden se convirtieron en el cuarto presidente y primera dama que la reina ha recibido en Windsor, después de los Trump en 2018, los Obama en 2016, el presidente George W. Bush y su esposa en 2008 y los Reagan en 1982.

Durante sus 69 años en el trono británico, el reinado más largo de cualquier monarca inglés, ha habido 14 presidentes de Estados Unidos, de los cuales Elizabeth ha conocido a todos menos Lyndon Johnson.

La Verdad Noticias informa que, a pesar de la pérdida en abril del príncipe Felipe, su esposo de 99 años, la reina Isabel ha mostrado su determinación de continuar con sus deberes oficiales como jefa de estado en Inglaterra durante la reunión de alto perfil del G7.

