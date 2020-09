“Me enfermé de Covid, deposítame 50 mil pesos”; la nueva forma de extorsión

Ni la pandemia del Covid-19 detuvo a los delincuentes, quienes a través de llamadas telefónicas emplearon como pretexto la enfermedad para extorsionar a los ciudadanos, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx).

Los delincuentes siempre buscan nuevas formas de robar, y aprovechan todo tipo de situaciones adversas para lograr su cometido.

Durante la pandemia, los extorsionadores han ideado una novedosa forma de engañar a su potencial víctima: llaman a algún número al azar y dicen ser un familiar enfermo de coronavirus, pero argumentan que no tienen para pagar el supuesto tratamiento.

Con un tono desesperado y casi a punto del llanto, solicitan que la persona al otro lado del teléfono deposite cantidades que pueden ir de los 20 hasta los 50 mil pesos para pagar los servicios médicos.

Los delincuentes se han pasar por familiares de las víctimas

Así extorsionan los delincuentes en CDMX

“Primo, ¿qué crees? Me enfermé de coronavirus y estoy en el hospital, pero como no quiero ir al Seguro, me vine a uno particular”, así comienza el delincuente a envolver a la víctima.

“Como no tengo dinero para pagar, ayúdame, no me quiero morir. Deposítame 50 mil pesos para pagar el tratamiento”, solicita el sujeto con voz desesperada.

“Si no tienes los 50, deposítame 20 mil, y te mando a unos señores de aquí del hospital para que les des el dinero a ellos. ¡Por favor, primo, no me dejes morir!”.

Luego de varias denuncias por intento de extorsión con estas mismas características, la SSC-CdMx, a través de su cuenta de Twitter, recomendó a los ciudadanos ponerse en contacto con la dependencia capitalina y seguir algunos pasos para no ser víctima de estos ilícitos.

“No seas víctima de una extorsión telefónica. Si te llama supuestamente uno de tus familiares para pedirte dinero para pagar un tratamiento y curarse de COVID-19, ¡Mantente alerta! Ponte en contacto con la SSC y denuncia en @UCS_GCDMX si recibes una llamada de este tipo”, se lee en la publicación acompañada del audio.

No seas víctima de una extorsión telefónica, si te llama supuestamente uno de tus familiares para pedirte dinero para pagar un tratamiento y curarse de #Covid19, ¡Mantente alerta! Ponte en contacto con la #SSC y denuncia en @UCS_GCDMX si recibes una llamada de este tipo�� pic.twitter.com/pjHlZwUc2Z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 25, 2020

La SSC también sugirió a la población mantener la calma, colgar inmediatamente, y comunicarse con familiares para verificar que todos se encuentren a salvo.

Te puede interesar: Detienen en Mérida a supuesto líder de extorsionadores de empresarios de Quintana Roo

Asimismo, recomendó no proporcionar información personal que pudiera ser empleada por los delincuentes, así como evitar realizar depósitos bancarios ni dinero en efectivo a personas desconocidas, ya que podría tratarse de una extorsión.