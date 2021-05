McDonald's utilizará envases para promover las vacunas COVID-19

McDonald's pronto estará sirviendo a sus clientes un recordatorio amistoso para que se vacunen contra el Covid-19 . La cadena de comida rápida se ha asociado con la administración Joe Biden en su campaña "We Can Do This" para ayudar a compartir información sobre vacunas con sus clientes en todo el país y el restaurante planea difundir el mensaje de varias maneras durante los próximos meses.

Como parte de la campaña, McDonald's presentará información sobre la vacuna COVID-19 de terceros de confianza en su cartelera de Times Square a finales de este mes. La valla publicitaria está ubicada justo encima de uno de los restaurantes icónicos de McDonald's en el país, por lo que la compañía espera atraer muchos ojos.

McDonald's premiará a los vacunados

El nuevo empaque es elegante y también contiene un mensaje importante

En julio, McDonald's lanzará nuevos vasos calientes McCafé y etiquetas adhesivas de McDelivery que dirigirán a los clientes a vacines.org, un sitio que está lleno de información sobre cómo protegerse del COVID-19 y cómo encontrar una cita para la vacunación. El nuevo empaque es elegante y vibrante y presenta un mapa de los Estados Unidos con el logo "We Can Do This".

La campaña " Podemos hacer esto" se lanzó oficialmente en marzo y es una campaña de educación pública multimillonaria que incluirá anuncios en plataformas de televisión, radio, en línea y redes sociales.

McDonald's fue uno de los primeros en apoyar la vacuna y en febrero, la cadena de comida rápida anunció que brindaría cuatro horas de tiempo pagado a los empleados que recibieran su vacuna. Muchas otras cadenas alimentarias también han alentado a sus clientes a vacunarse ofreciendo obsequios a cualquier persona que tenga una tarjeta de vacunación.

Krispy Kreme ofreció donas gratis a sus clientes vacunados y Budweiser tentó a sus clientes con promesas de cerveza gratis. Nathan's Famous también participó en la diversión y prometió servir perros calientes gratis a quienes traigan su tarjeta de vacunación al restaurante insignia de Coney Island.

