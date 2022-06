McDonald's cambia su nombre a 'Vkusno & Tochka' en Rusia

Los primeros 15 restaurantes de la antigua McDonald's Corp reabrirán en Moscú el domingo con nuevos dueños y un nuevo nombre, 'Vkusno & Tochka', que significa "Sabroso y eso es todo", dijo la compañía.

Este domingo marcó un nuevo amanecer para los amantes de la comida rápida de Rusia, ya que los restaurantes que antes estaban a cargo de la popular cadena de comida rápida occidental reabren con una nueva marca y con hamburguesas renombradas, más de tres décadas después de que McDonald's abriera por primera vez en Moscú.

Este domingo fue su apertura

En el primer día estuvo lleno 'Vkusno & Tochka

Más de una docena de ubicaciones de los antiguos restaurantes McDonald's vendidos después de que la compañía estadounidense se retirara de Rusia han abierto como el renombrado Vkusno & Tochka en Moscú y la región circundante.

De acuerdo a los reportes finales 15 de las ubicaciones abrieron en Moscú y la región circundante el domingo, incluida la histórica ubicación principal en la plaza Pushkinskaya, que abrió en 1990 antes de que se disolviera la Unión Soviética.

La cadena mantendrá un logo que recuerda a los clásicos Arcos Dorados, con dos palos que representan papas fritas y un círculo naranja que representa el pan de una hamburguesa.

Vkusno & Tochka, traducido al inglés como "Tasty and That's It", no podrá servir el Big Mac exclusivo de McDonald's ya que la receta es patentada, pero el menú actualizado seguirá siendo prácticamente el mismo, con nombres de marcas registradas para los elementos del menú que han sido cambiados .

Propietario de Vkusno & Tochka

Su cuenta en LinkedIn muestra que se desempeñó como director financiero de McDonald's durante casi siete años antes de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero.

Vkusno & Tochka es propiedad de Alexander Nikolaevich Govor, un ejecutivo petrolero siberiano que compró alrededor de 840 ubicaciones de McDonald's en mayo. Govor ya operaba más de dos docenas de franquicias de McDonald's en Siberia.

