Max Born fue el físico cuántico que alertó a todos sobre "la causa de los males"

Olivia Newton es la nieta del físico y matemático Max Born, quien fuera uno de los científicos más importantes del siglo XX. Fue uno de los amigos más cercanos Albert Einstein y ambos dejaron una gran colección de cartas que abarcan 40 años y dos guerras mundiales.

“Mi madre (Irene) las tradujo''.

Discutieron la teoría cuántica y también el papel de los científicos en un mundo complicado. En una documento fechado con el 4 de diciembre de 1926, Einstein escribió una de las frases más famosas de la ciencia en la historia:

“La mecánica cuántica es ciertamente imponente. Pero una vez interior me dice que aún no es real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca al secreto de ‘viejo’. Yo en todo caso, estoy convencido de que dios no está jugando a los dados”.

Por el contrario Bron creía que Dios sí jugaba a los dados y siguió explorando el mundo que era más pequeño en aquel entonces y pese a eso, logró establecer muchas bases de la física nuclear moderna.

¿Quién fue Max Born?

Científico cuántico importante en el siglo XX

Nació en una familia judía en Breslau, reino de Prusia, que hoy en Breslavia en Polonia, en 1882 por lo que creció con las tradiciones clásicas de la ciencia que abundaban en el siglo XIX.

Al igual que otros científicos judíos, se vio en la necesidad de huir de los nazis liderados por Adolf Hitler, y esto lo privó de hacer su dictoroado y hasta tener su ciudadanía cuando estaba en su hogar de adopción, en Reino Unido; pese a esto, logró contribuir a la ciencia del siglo XX.

Lo que realmente pensaba eran las consecuencias de la ciencia que era moderna para el siglo XXI y en ese sentido, pensaba que ningún científico podía permanecer de manera moral neutral frente a las consecuencias de su trabajo, por ello le temía a la gran cantidad de aplicaciones militares de la ciencia.

A través de cartas se mantenía en contacto el reconocido científico Albert Einstein, quienes llegaron al acuerdo de que tenían puntos de vista muy diferentes sobre Dios y la ciencia.

“Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en un juego de dados fundamental, aunque soy consciente de que nuestros jóvenes colegas interpretan esto como un síntoma de vejez”.

Antes de que Albert muriera, Born le escribió: “nos entendemos en asuntos personales”, pero entendían que su punto de vista hacia la ciencia era muy distinta.

¿Qué propuso Max Born?

Hizo impotantes aportaciones a la ciencia

Formuló con V- Peng, en 1943, una teoría cuántica del campo electromagnético en donde introducía una nueva elaboración estadística sobre los cuantos de luz. Fue uno de los más grandes científicos de la historia.

Nació en 1882 y murió en 1970 en Alemania luego de casi 100 años de sabiduría y aportaciones a la ciencia cuántica.

