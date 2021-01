Matthieu Ricard considerado el hombre más feliz del mundo reveló su secreto

Hace unos años, científicos de la Universidad de Wisconsin estudiaron el cerebro de Matthieu Ricard y concluyeron que se trataba del hombre más feliz del mundo. Conectaron su cabeza 256 sensores que medían su nivel de estrés, irritabilidad, enfado, placer o satisfacción, entre otros. Lo compararon con cientos de voluntarios y establecieron una medida (0,3) para el que era muy infeliz y otra (-0,3) para que era muy feliz. Ricard sacó un -0,45.

Hasta el momento se sabe que Matthieu Ricard es doctor en biología molecular, monje budista en el monasterio Shechen Tennyi Dargyeling de Nepal y traductor y asesor personal de Dalái Lama . Lo primero, duda de ser el hombre más feliz del mundo.

Matthieu Ricard el hombre más feliz del mundo

EL SECRETO DE LA FELICIDAD: Entrevista con Matthieu Ricard, “el hombre más feliz del mundo” -► https://t.co/UtgQHJ3cMR pic.twitter.com/18Ze9YRAbJ — DolarToday® (@DolarToday) January 3, 2021

Expresó que la felicidad no es simplemente una sucesión interminable de sensaciones placenteras, lo que parece más bien una receta para el agotamiento, dice. Para Ricard, la felicidad "es más bien una forma óptima de ser que resulta del cultivo de muchas cualidades fundamentales como el altruismo, la compasión, la libertad interior, la resiliencia, el equilibrio emocional, el equilibrio interior, la paz interior y otros".

El secreto de la felicidad, según Ricard, es "altruismo y compasión. La búsqueda de la felicidad egoísta no funciona, es una situación en la que todos pierden. Uno hace miserable su propia vida mientras hace miserable la vida de todos los demás. Por el contrario, el altruismo es una situación en la que todos ganan. El objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento y, como beneficio adicional, uno siente una gran felicidad al ser amable y benevolente", explica.

Matthieu Ricard el hombre más feliz del mundo

TE PUEDE INTERESAR: Estudio revela los 4 pasos para aumentar la FELICIDAD ¡Inténtalo este año nuevo!

De acuerdo a algunos datos recreados en La Verdad Noticias, Matthieu Ricard lleva 30 años sin practicar sexo y no tiene dinero, pero no porque sea nada malo: "No hay nada malo. No es el deseo como tal y la riqueza lo que causan sufrimiento, sino nuestro apego a ellos. En el momento en que el aferramiento, el aferramiento y la obsesión se instalan, puedes estar seguro de que vendrá el tormento. Aferrarse es el problema, nos volvemos adictos a ellos".