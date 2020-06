Matt Hancock niega que el Reino Unido sea racista en medio de Black Lives Matter

Reino Unido black lives matter

Matt Hancock negó que Gran Bretaña sea una nación racista, pero admitió que hay "más que se puede hacer", e instó a los manifestantes a manifestarse hoy en contra de reunirse en grupos de más de seis.

Cuando Sophy Ridge de Sky le preguntó si cree que el Reino Unido es racista, Hancock respondió: "No lo hago, pero creo que hay una injusticia que debe abordarse y he pasado mi vida política luchando por la igualdad y la diversidad".

"Y creo que somos una de las sociedades más tolerantes y abiertas del mundo, pero siempre hay más que se puede y se debe hacer para empoderar a las personas para que puedan alcanzar su potencial".

Los británicos han estado protestando para exigir justicia no solo para George Floyd, quien fue asesinado después de que el oficial de policía blanco de Minnesota Derek Chauvin se arrodilló sobre su cuello hasta que quedó inconsciente, sino también contra el racismo sistemático en el Reino Unido.

Durante las marchas, a las que asistieron miles esta semana, muchos corearon el nombre de Belly Mujinga, quien murió de coronavirus después de que supuestamente fue escupido por un hombre que afirmó tener COVID-19. Su caso fue archivado luego de que se descubriera que su muerte no estaba relacionada con el presunto ataque.

Matt Hancock indicó que el Reino Unido es una nación abierta

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) revisará la evidencia de la muerte del trabajador ferroviario en "reconocimiento de un interés público más amplio", dijo la policía de transporte británica esta semana. Hancock insistió en que las protestas de BLM que tienen lugar en el Reino Unido están luchando contra la desigualdad en los Estados Unidos, pero agregó que cree que "hay mucho" en los argumentos de quienes protestan.

"Afortunadamente, todo esto se basa en la respuesta a los eventos en Estados Unidos en lugar de aquí, pero también debemos continuar el impulso aquí por la tolerancia y la verdadera igualdad de oportunidades", agregó.

Sin embargo, el secretario de transporte de sombra Jim McMahon insistió en que hay focos de "racismo muy arraigado" en el Reino Unido.

Cuando se le preguntó si creía que el Reino Unido es una sociedad racista, dijo al programa Sky: "No diría que es la mayoría, pero donde existe es muy profundo y si eso es físicamente en algunas comunidades, ya sea en línea como muchos de nuestras plataformas en línea simplemente no lo hacen lo suficientemente cerca como para vigilar eso de manera efectiva".

Durante esta jornada se han producido masivas protestas en la capital del Reino Unido, con una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales. Las manifestaciones son contra el racismo y el abuso policial, tras el asesinato de un ciudadano afroamericano en EEUU

Agregó: "Es inevitable decir que el racismo existe y en muchos lugares se ha permitido que continúe sin control, por lo que debemos enfrentarlo porque si no lo enfrentamos, no podemos implementar las medidas para lidiar con eso".

"Hablando sobre nuevas protestas que tienen lugar, Hancock dijo que existe" indudablemente un riesgo "de que haya un aumento en los casos de coronavirus debido a las marchas.

Instó: "Por favor, no se reúnan en grupos de más de seis personas porque también hay una pandemia que debemos abordar y controlar".

"Y entonces tenemos que argumentar, tenemos que avanzar más, además del progreso significativo que se ha hecho en los últimos años, pero tenemos que hacerlo de una manera segura y controlada el virus".

Determinados "grupos" podrían morir de COVID-19

Un informe de Public Health England encontró a principios de esta semana que las personas de grupos negros, asiáticos y de minorías étnicas (BAME) tienen un" riesgo mucho mayor "de morir por COVID-19.

El informe ha sido ampliamente criticado por no ofrecer acciones para proteger mejor a las personas BAME del virus. El secretario de salud negó que el gobierno haya retrasado las recomendaciones de acciones e insistió en que "hay toda una serie de cambios que ya hemos hecho".

Hancock dijo que creía que una de las razones por las cuales las personas BAME pueden verse más afectadas podría deberse al hecho de que muchos trabajan en puestos de primera línea.

Dijo que los nuevos cambios incluirán la implementación de mejores medidas de protección "para ayudar a reducir estas disparidades".

Cuando se le preguntó cuántas personas negras están sentadas en el gabinete actual, Hancock dijo: "Los dos gabinetes en los que me he sentado con Boris Johnson como primer ministro son los dos gabinetes más diversos en los que me he sentado".

Era importante tener "diversidad de pensamiento" al tomar grandes decisiones en torno a la mesa del gabinete. Los comentarios de Hancock se producen a medida que se realizarán más protestas de BLM en ciudades de todo el Reino Unido a finales de esta tarde.