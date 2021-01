Matrimonio Igualitario en México y el mundo

El matrimonio igualitario o el matrionio de personas del mismo sexo o género es la formación de una institución que da respaldo a las personas gay o con la misma identidad de género para contraer un estatus legal de pareja, esto les otorga la posibilidad para que puedan realizar y poner en orden documentación que no sería posible si no existiera un vínculo famiiar, como el hecho de las visitas en el hospital, o derechos sobre inmuebles y seguridad social.

“Es la acción legal que permite el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo y al tener este derecho humano se concretan otros derechos que antes del matrimonio igualitario no se tenían”, afirma Miguel Ángel Dzib Miss, Coordinador General en ConCiencia LGBT+ MX.

El matrimonio igualitarios da pie a la adopción homoparental

Varios países del mundo se han sumado a esta iniciativa desde el año 2000, sin embargo, actualmente, en pleno 2021, aún hay países que se niegan a formar parte de este movimiento. En México, por ejemplo, aún existen 12 estados que no le brindan este derecho humano a sus ciudadanos.

Países con matrimonio igualitario

2000

Países Bajos

2003

Bélgica

2005

Canadá

España

2006

Sudáfrica

2009

Noruega

Suecia

2010

Argentina

Islandia

Portugal

2012

Dinamarca

2013

Brasil

Inglaterra/Gales

Francia

Nueva Zelanda

Uruguay

2014

Luxemburgo

Escocia

2015

Finlandia

Irlanda

Estados Unidos

2016

Colombia

Groelandia

2017

Australia

Malta

Alemania

2019

Austria

Taiwán

Irlanda del Norte

Ecuador

2020

Costa Rica

* En México el matrimonio igualitario es legal en algunos estados.

Estados de México en donde se permite el matrimonio igualitario

Actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y se puede realizar de manera directa (sin amparo) en 20 de los 32 estados del país, a excepción de ciertas municipalidades de 3 estados (Guerrero, Querétaro y Zacatecas).

En 13 estados (Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala) reformaron su Código Civil, a excepción de Quintana Roo ya que no hubo necesidad por laguna legal.

En 4 estados gracias a un fallo de la SCJN (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, y Nuevo León), el resto de los estados dejaron de imponer la prohibición (Baja California y Chihuahua) estos estados aprobaron el matrimonio pero no reformaron su Código Civil.

Si bien la SCJN invalidó los códigos civiles de dichos estados al hacer la declaración de inconstitucionalidad por excluir a parejas del mismo sexo, el Registro Civil suele no hacer caso al considerarle "legal a medias".

Y el estado de Veracruz tienen una figura similar al matrimonio llamada "concubinato igualitario" que otorga casi los mismos derechos de un matrimonio pero este sigue siendo bajo amparo. Además la SCJN ha ordenado a los estados de Sinaloa y Tamaulipas legalizar el matrimonio igualitario al declarar inconstitucional sus códigos civiles porque excluyen a parejas homosexuales.

El matrimonio igualitario se permite en 32 países en el mundo y en 20 estados en México

México, en 20 de 32 Entidades federativas se permite el matrimonio igualitario

Ciudad de México (En 2010 se aprobó junto con la adopción homoparental)

Campeche (2016)

Chihuahua (En 2012 una pareja ganó un amparo, pero se aprobó hasta 2015 por un decreto del entonces gobernador César Duarte)

Colima (2016)

Coahuila (Se aprobó en 2014 junto con la adopción homoparental)

Michoacán (2016)

Morelos (2016)

Nayarit (2015)

Hidalgo (2019)

Baja California Sur (2019)

Oaxaca (2019)

San Luis Potosí (2019)

Tlaxcala (2020)

Quintana Roo (En 2012 comenzó a aceptarse debido a que el Código Civil no establecía claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer).

Estados que lo aceptan por orden de la Corte

Chiapas (2017)

Puebla (2017)

Jalisco (La Corte lo ordenó en 2016, sin embargo, organizaciones han denunciado que no se ha respetado el fallo)

Nuevo León (2019)

Baja California (2014)

Aguascalientes (2019)

Matrimonio igualitario ante la ley

El activista Miguel Ángel Dzib Miss explicó en exclusiva para La Verdad Noticias que el matrimonio igualitario es sumamente importante ya que ante la ley no hay nada más que permita acceder a otros derechos humanos específicos. Destacó que la unión libre tampoco es legal en México, entonces ese tema es de igual relevancia, pero ante todo la aprobación de la ley por el matrimonio igualitario permite el pleno ejercicio de los derechos ya que no hay nada legal que respalde la unión entre personas del mismo sexo.

“El matrimonio igualitario ayuda otorgando beneficios desde públicos así como laborales. Cómo la posibilidad de subrogar al cónyuge fallecido sus beneficios de seguridad social. También otorga la posibilidad de adopción o registro de hijos o hijas ante un medio legal”, señaló Dzib Miss.

Con los años la Iglesia se ha visto más abierta a los matrimonios igualitarios

Postura de la iglesia ante el matrimonio igualitario

Desde el punto de vista doctrinal, cualquier tipo de unión o convivencia entre homosexuales no es legítima dentro de la comunidad católica; incluso si muchas naciones con una población mayoritaria católica han legitimado las uniones de facto incluso entre homosexuales y, en algunos casos, incluso el matrimonio.

En 1992 el ministerio dirigido por el entonces cardenal Joseph Ratzinger estableció que “no existe el derecho a la homosexualidad, por lo que no debería constituir la base de las reclamaciones judiciales”.

En el año 2003 Ratzinger reiteró que “el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales".

Por su parte, el padre Maurizio Faggioni, teólogo moral, médico y bioético, autor de numerosos estudios sobre el tema, al Diario Avvenire: "la orientación homosexual, en cambio, aunque desordenada con respecto al paradigma heterosexual, no puede ser juzgada como culpable”.

“En definitiva, ser homosexual no es pecado, incluso si la orientación homosexual tiende a realizar actos sexuales que no se ajustan al ideal ético cristiano”.

“La absolución de la responsabilidad moral de la condición homosexual no resuelve, sin embargo, la cuestión de la vida afectiva y sexual de los homosexuales que se ven excluidos de toda posibilidad de legítima intimidad sexual y, por tanto, invitados a la continencia perpetua”, agregó este especialista.

Por otra parte, el Papa Francisco indicó que la unión civil entre personas del mismo sexo representa un cambio de la perspectiva de sus predecesores, así como de su propia actitud más circunspecta sobre este tema en el pasado.

En 2010, cuando era Arzobispo de Buenos Aires, el Pontífice se opuso a los esfuerzos de legalizar el mal llamado “matrimonio” homosexual, más en línea con la posición oficial del Vaticano. En el libro “Sobre el cielo y la tierra”, el Papa Francisco no rechazó directamente la posibilidad de uniones civiles, pero dijo que las leyes que asemejan las relaciones homosexuales al matrimonio son “una regresión antropológica”.

De la misma manera, expresó su preocupación de que si a las parejas homosexuales se les permite adoptar “podría haber chicos afectados. Toda persona necesita un padre masculino y una madre femenina que ayuden a plasmar su identidad”.

Años más tarde, en su viaje apostólico a Cuba y los Estados Unidos, el Papa expresó su consentimiento personal a la disposición de la objeción de conciencia a favor de los funcionarios del gobierno que no pretendan emitir licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo, definió la objeción de conciencia como un elemento de derechos humanos que debe pertenecer a cualquier sistema judicial.

Grupos conservadores

En 2016, el presidente en ese entonces Enrique Peña Nieto, presentó un paquete de reformas al Congreso de la Unión en el que se incluía la legalización del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo entre otras acciones.

Los grupos conservadores coordinaron acciones de resistencia a la propuesta del Ejecutivo y crearon el Frente Nacional por la Familia (FNF), que se autodefinió como “millones de padres de familia y más de mil instituciones de la sociedad civil organizada en todo el país, que promovemos y defendemos a las instituciones más importantes de la sociedad: el matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, y la familia natural, ambas bases de nuestra sociedad”.

El FNF, como organización coordinada con la contramovilización, está conformado por la Unión Nacional de Padres de Familia, el Consejo Coordinador de Movimientos por la Vida y la Familia, diversas coaliciones pro vida y por la familia en todos los estados del país, jóvenes laicos, todos grupos cercanos y apoyados por la Iglesia católica mexicana.

Además de estas asociaciones, algunos periodistas han documentado cómo la agrupación conservadora de ultraderecha El Yunque, ha impulsado la conformación del FNF, así como el papel de empresarios, políticos y familiares de políticos conservadores en el apoyo económico a esta reacción, especialmente en estados como Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Sonora, Zacatecas y Durango.

Sociedad

El matrimonio es una institución que nos da derechos y obligaciones y protege a la pareja que tiene un proyecto de vida en común, en todos los sentidos, con independencia de los hijos que libremente decidan tener, razón por la cual estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, indica la abogada Ana María Kudisch Castelló de Directora en Kudisch Abogados.

Una encuesta elaborada por Pew Research, destaca que en todos los países de Europa Occidental los encuestados están mayoritariamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y sitúa a España con un 77% de aceptación.

Los resultados de las encuestas llevadas a cabo por el CIS desde 1975 hasta el año 2016. Datos relativos a 2004, año anterior de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, dos terceras partes de la población (66%) aseguraban estar a favor de la modificación legislativa, un porcentaje que en 2013 se elevó hasta el 71% y que en 2016 superó el 76%.

Por otro lado, mientras que antes de la ley el 44% se oponía a que las parejas homosexuales pudieran adoptar, en 2013 ese porcentaje había bajado hasta el 29% y, en 2016, al 24%.

El matrimonio igualitario acerca a la adopción LGBTI+

El experto Miguel Ángel Dzib Miss, señaló que cuando existe un matrimonio igualitario, hay una sensación de tranquilidad, totalmente distinto cuando existe un documental legal que respalda la unión, entonces la dignificación del derecho hace impacto en todos los sentidos emocionales ya que no sólo es un documento, si no aquello que les otorga reconocimiento, identidad, visibilización y sobre todo dentro de un marco legal.

Como en la mayoría de el país es legal nos acerca a una siguiente pregunta, ¿Estamos cerca de la adopción para las parejas LGBTI+?

“Es un tema aún más controversial que el matrimonio igualitario, ya que la oposición religiosa es muy grande, a pesar de la gran información que existe muchas personas aún consideran que esto puede ocasionar trastorno en los niños y niñas, sin embargo es un tema que no está lejos para verlo dentro de las propuestas de diputados ya que al tener el matrimonio igualitario como ley, la adopción legal se aproxima y estoy seguro que en poco tiempo también será ley”, señaló Dzib Miss.

En México varios estados legalizaron el matrimonio igualitario junto a la adopción

Estados que permiten la adopción homoparental

Ciudad de México

Coahuila

Campeche

Colima

Guanajuato

Morelos

San Luis Potosí

Chiapas

Yucatán (vientre subrogado)

¿México está listo para la adopción igualitaria u homoparental?

El matrimonio igualitario es uno de los temas más polémicos en México, donde las familias homoparentales tienen muchas dificultades desde el contraer matrimonio o adoptar a un niño o bebé.

Los derechos de la comunidad LGBT+ han avanzado en los últimos años, y aunque en la mayoría de los estados se permite el matrimonio y la adopción homoparental, sigue siendo un tema tabú para la población, donde las parejas del mismo sexo sufren discriminación.

México todavía no está completamente preparado para los matrimonios y adopciones igualitarias en su totalidad, debido mayormente a los estigmas de la población y de grupos conservadores.

Desde el año 2009 la ciudad de México permite a parejas del mismo sexo adoptar.

A partir del 18 de agosto del 2010 el tribunal supremo estableció que las parejas homosexuales tienen el mismo derecho a adoptar que las parejas heterosexuales.

Los científicos apoyan a la adopción homoparental

El ámbito científico en las familias igualitarias

The England Journal of medicine: No existe diferencia en salud mental o física en los hijos adoptados por familias homoparentales en comparación a los hijos de familias heterosexuales. Los hijos de familias igualitarias demostraron menos dificultades en general que el segundo grupo.

Medical Journal of Australia: Los niños que crecen en familias igualitarias/homoparentales reciben una mejor calidad de crianza y mayor flexibilidad sobre roles de género y diversidad sexual.

Lesbian and gay perenting: Desmienten que la homosexualidad es una patología (ser hijo/a de homosexuales/lesbianas no influye en la orientación sexual del menor)

Amicus curiae (Asociación de psicología de California): La calidad de los padres influye en el desarrollo social, mental y emocional de los hijos, no su orientación sexual o género.

