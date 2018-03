Matan al ‘Joker’ y a ‘Harley Quinn’ durante una orgía en Australia

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Agentes de la policía australiana abatieron a disparos a un hombre y a una mujer disfrazados de Joker y Harley Quinn mientras participaban en un encuentro sexual en grupo celebrado en un club nocturno Melbourne.

Según informan los medios locales, Dale Ewins (de 35 años) y Zita Sukys (37) estaban disfrutando el pasado fin de semana de la compañía de otros fans del cómic en una fiesta erótica temática conocida como 'Saints and Sinners Ball' (algo así como 'La Bola de los Santos y los pecadores') en la discoteca Inflación decuando decenas de agentes de la policía australiana irrumpieron en el local. El gusto de Ewins por el detalle en su disfraz pudo ser fatal ya que incluía una pistola falsa como parte de su traje Joker , que la policía confundió con un arma real, abriendo fuego sobre la pareja. Ewins recibió un disparo en el estómago, mientras que Sukys fue alcanzada en la pierna. Ambos fueron trasladados al hospital y mientras Ewins se encuentra en estado grave, su compañera está ya fuera de peligro. La propietaria de la discoteca, Martha Tsamis, publicó en su página de Facebook una vehemente defensa tanto del evento erótico como de la pareja que fue tiroteada.El personal del local ha declarado que la víctima masculina no sostenía nada en su mano, sino que estaba en una posición comprometedora con su pareja femenina, lo cual es una actividad normal con la naturaleza de este evento", señaló. En respuesta al incidente, la superintendente de Policía Lisa Hardeman señala que la culpa es de Ewins por no dejar caer el arma falsa. Cuando un arma de fuego se apunta a usted en estas circunstancias, la policía no está segura en ese momento si es real o una imitación", afirmó