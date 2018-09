Matan 87 elefantes por sus colmillos en el último santuario de África.

Casi 90 elefantes fueron encontrados muertos cerca de el último santuario de vida salvaje en Botsuana, sur de África, los cuales fueron cazados por sus colmillos.

Elephants Without Borders (Elefantes Sin Fronteras), organización que protege la vida silvestre y recursos naturales, realizó una evaluación aérea y señaló que es la mayor cantidad de muertes de elefantes por caza furtiva que se ha visto en el país.

Este hallazgo coincide con el desmantelamiento de la unidad anticaza en Botsuana.

El país cuenta con la población más grande de elefantes en el mundo y en los últimos tiempos los cazadores furtivos se han estado infiltrando en sus fronteras.

Varios de los 87 elefantes encontrados sin vida los mataron por sus colmillos hace apenas unas semanas y cinco rinocerontes blancos fueron cazados en tres meses.

"Estoy asombrado, completamente anonadado. La magnitud de la caza furtiva de elefantes es, por mucho, la más grande que he visto o de la que he leído en cualquier lugar de África hasta la fecha", dijo Mike Chase, de Elephants Without Borders.