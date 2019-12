Mata a una perrita por escarbar en su basura y le avisa al dueño con una carta

Un hombre que buscaba desesperadamente a su perrita se llevó una triste sorpresa, luego que por medio de una carta anónima, una persona confesó que había matado su can debido a que no llevaba correa.

Chad Stricker, salió a las calles de Mississippi para encontrar a su perrita quien llevaba varios días fuera de casa, cuando le llegó una carta en donde se le informó que su perrita fue asesinada a balazos por haber escarbado en la basura y no llevar correa.

BALEADA

El agresor señaló en la carta que la perrita no llevaba correa como se dicta en la key del condado, el cual obliga a todo animal a portar una correa

Asimismo, señaló que la perrita no volverá a acatar las normas, ya que fue asesinada a balazos.

“Lamento informarle que su perra murió baleado la noche del sábado cuando escarbaba en mi basura. No sufrió y no me dio placer matarla. Hay una ley de uso de correa en el condado que debería acatar para que no tenga que volver a matar a más de sus mascotas”, se descubre en la carta enviada al dueño.

PERRITA AMADA

La perrita llevaba por nombre Nymeria y tenía 10 meses de edad, sin embargo, era muy querida por su familia, quienes le mandaron a hacer un collar especial.

El dueño de la perrita señaló para un medio local que la carta le llegó a su buzón junto con el collar del can.

“Sentí náuseas… Pensar que alguien la mataría mientras la buscábamos, por escarbar en la basura… Un animal no vale más que tu basura o el tiempo de te toma hacer una llamada”, declaró el hombre.

JUSTICIA

El gerente del alberge Pearl River County SPCA, Elizabeth Treadaway informó que cuando la mascota de algún ciudadano entra a la propiedad de alguien más, entra en vigor la ley correa, la cual obliga a los dueños a tener a sus mascotas aseguradas.

