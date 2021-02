Mata a su mujer embarazada tirándola de un acantilado; quería su seguro de vida

Un hombre en Turquía es investigado por presuntamente haber matado a su esposa embarazada tirándola de un precipicio mientras se tomaban selfies, con la intención de cobrar el dinero de su seguro de vida, según las autoridades locales.

Fiscales turcos indagan si Hakan Aysal, de 40 años, fue culpable de empujar a su esposa, Semra Aysal, de 32 ,mientras vacacionaban en la región de Butterfly Valley, en Mugla.

Aquel día de 2018, el hombre y su esposa de 8 meses de embarazo subieron por el precipicio para hacerse las fotografías, pero en algún momento la mujer cayó los 1.000 pies (300 metros) de altura del acantilado y murió, según el reporte de The Sun.

Mató a su esposa por dinero

Los fiscales afirman que Hakan Aysal tenía motivaciones económicas, con una acusación preparada por el delito de 'asesinato deliberado' que afirma que "planeó el asesinato de su esposa contratando primero un seguro de accidentes personales en su nombre con una garantía de 400.000 liras turcas (unos 1.150 pesos mexicanos)” y donde el único beneficiario era él mismo ".

La acusación también señaló que Aysal había reclamado el pago del seguro de vida de su esposa por 400,000 liras turcas poco tiempo después, pero fue rechazado cuando se dio a conocer la noticia de la investigación.

En una entrevista en video, el tribunal escuchó al hermano de la víctima, Naim Yolcu, quien dijo: "Cuando fuimos al Instituto de Medicina Forense para recoger el cuerpo, Hakan estaba sentado en el auto. Mi familia y yo estábamos destruidos, pero Hakan ni siquiera parecía triste ".

Según Yolcu, después de la muerte de su hermana la familia se enteró de que Hakan había tomado tres préstamos a nombre de su esposa fallecida, argumentando que se iría a hacer deportes extremos.

Lo que no coincidió fue que, según sabían, a su cuñado no le gustaban las alturas. Cuando le preguntaron sobre la cláusula en el seguro de vida de Semra, que decía que él era su único heredero, el hombre dijo que no la había examinado mucho.

El Tribunal Superior Penal de Fethiye dictaminó que Hakan debe permanecer bajo prisión por asesinato premeditado de su esposa embarazada.

