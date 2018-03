Agencias/ Diario La Verdad EGIPTO.- El jueves un cámara de seguridad de un pueblo egipcio de Manfalut, que se localiza en Assuit, captó el momento dramático momento en el que un padre mata a su hijo cuando protegía a su madre con la que mantenía una intensa discusión. Todo parece indicar que Mohammed Abdel Rahim Eid Ibrahim, de 52 años, siempre había sido un persona violenta con su familia, y estando muy pequeño el hijo de la pareja no podía hacer mucho por cambiar la situación sin embargo tiempo después con algunos años más el pequeño tomó la decisión de no tolerar más los abusos de su padre. La noche del jueves pasado, Mohammed Abdel Rahim Eid Ibrahim, empezó a increpar violentamente a su esposa, y el hijo lo enfrentó. No lo dejaba acercarse para defender a su mamá. Justo en ese momento, el hombre sacó un arma y disparó contra su hijo varias veces. Cuando el menor yacía sobre el suelo, su padre se acercó y lo remató, disparándole 12 veces en total. Tras este asesinato en plena calle, Ibrahim volvió a golpear a su esposa, sin embargo aparecieron otras personas y el asesino se vio obligado a huir. Al día siguiente fue arrestado por la Policía.

