Mastercard retira sus tarjetas de Pornhub por alojar videos de abuso infantil

Mastercard informó este lunes que sus tarjetas ya no podrán ser utilizadas en el sitio web para adultos Pornhub, tras una investigación reciente en la que The New York Times reveló que el sitio aloja videos de abuso sexual.

Ocurre días después de que Visa y Mastercard lanzaron una investigación conjunta para verificar el artículo de la semana pasada que afirma que Pornhub alberga una gran cantidad de contenido ilegal.

La investigación del Times señala que entre la evidencia hallada hay material explícito de abuso infantil y violencia sexual no consentida, pornografía de “venganza”, imágenes ilegales tomadas con cámaras espía y contenido “racista y misógino”.

El columnista del Times, Nicholas Kristof, criticó especialmente al sitio por permitir que el contenido del sitio sea descargado por los usuarios, lo cual ayuda a perpetuar la presencia del material en Internet a pesar de ser eliminado de su plataforma online.

Pornhub niega acusaciones del NYT

Con la publicación de la noticia, Pornhub negó las acusaciones a través de comunicado a AP, asegurando que es “flagrantemente falso” decir que permite que se suban imágenes de abuso sexual contra niñas y niños,

PayPal, el servicio de pagos online más popular en Estados Unidos, dejó de proveer su servicio de pagos para suscripciones a Pornhub en 2019, pese a que el sitio asegura tener moderadores que elimina todo material ilegal.

1.2 millones de personas firmaron una petición en Change.org denunciando que el sitio permite contenido de violaciones y abusos.

Tanto Mastercard como Visa habían anunciado que en caso de confirmar que la plataforma viola alguna ley, automáticamente terminaría su relación con la compañía MindGeek, propietaria de Pornhub y otros populares sitios web para adultos.

Según Kristof, Pornhub se presenta como una plataforma de entretenimiento para adultos “traviesa”, además de que participa en campañas de caridad y disfruta de una imagen positiva en los medios de comunicación,

En La Verdad Noticias hemos reportado algunos de los escándalos del sitio, como el que involucra a la ex actriz porno convertida en influencer y activista, Mia Khalifa, y su lucha contra los abusos dentro de la industria porno.

Pornhub agregó que había prohibido las descargas y que solo permite que cuentas de algunos “socios” carguen videos. Visa aún no ha pronunciado su decisión, aunque se espera que haga lo mismo.

