Massachusetts primera en reconocer a las parejas poliamorosas

Una ciudad de Massachusetts al noroeste de Boston es la primera en la nación en adoptar una ordenanza que reconoce el poliamor y es que Somerville adoptó una política de asociación doméstica que incluye parejas poliamorosas después de un voto unánime del consejo de la ciudad la semana pasada.

El poliamor es la práctica de tener múltiples relaciones íntimas con el pleno conocimiento y consentimiento de todos los involucrados, por ello la ley de Somerville define una sociedad doméstica como una "entidad formada por personas" en lugar de una "entidad formada por dos personas".

Una vez definido que una sociedad domestica se forma por personas también reemplaza "él y ella" por "ellos" y reemplaza "ambos" por "todos". El alcalde Joe Curtatone firmó la ordenanza de sociedad doméstica en la ley municipal el 29 de junio después de que el ayuntamiento aprobó la ley el 25 de junio.

El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética.

“Incluso en una pandemia: los grandes eventos de la vida siguen sucediendo”, Curtatone.

El problema surgió recientemente debido a la pandemia de Covid-19, ya que los residentes de Somerville que no están casados acudieron a los consejeros preocupados por no tener la posibilidad de visitar parejas enfermas en el hospital y la ciudad no tiene una ordenanza de asociación doméstica, dijo el concejal Lance Davis le dijo al Boston Globe.

La ciudad es diferente a Boston, Cambridge y muchas otras ciudades de Massachusetts que introdujeron tales políticas antes de que el estado legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2004.

"Siempre he sentido que cuando la sociedad y el gobierno intentan definir qué es o no una familia, históricamente hemos hecho un trabajo muy pobre al hacerlo", dijo Davis agregando que "No ha ido bien, y no es un negocio en el que el gobierno debería estar, así que eso guió mi pensamiento sobre esto".

El Director Jurídico Principal del Centro de Derecho de Familia Elegido, Andy Izenson, dijo que nunca había visto a una ciudad adoptar una política tan amplia.

En la era de La Nueva Normalidad ¿Las relaciones de tres o más serán bien vistas?.

"Creo que es bastante sorprendente: estrategias como esta son la mejor oportunidad que tenemos de avanzar hacia una comprensión legal de la familia que sea tan completa como sea necesario para servir a todas las familias", dijo Izenson.

"He visto algunas otras entidades locales o de pequeña escala que han tomado medidas para reconocer que las relaciones entre adultos no son solo entre dos adultos, sino que es la primera vez que veo que esta estrategia se concreta".