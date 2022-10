Masacre en Tailandia: Niña de 3 años sobrevivió y quedó traumada

La masacre en Tailandia llevada a cabo por un ex policía identificado como Panya Khamrab, quien ingresó a un jardín de niños y comenzó a disparar contra todo el que se le cruzó en frente. Las cifras oficiales señalan que hubo 34 muertos, 22 de ellos eran niños.

A algunos días del hecho, se confirmó que hubo una sobreviviente, una niña de 3 años de edad identificada como Emmy, quien de inmediato presentó secuelas de la tragedia que tuvo que presenciar aquel 6 de octubre.

Aún no está claro cómo fue que la menor logró salvarse, pero su abuelo señaló que cuando la policía entró al salón de clases en donde ella estaba, la encontraron sentada en medio de los cuerpos sin vida de sus compañeros.

Tras buscar más sobrevivientes en los salones, se dieron cuenta que Emmy fue la única que se salvó y resultó sin lesiones gracias a que estaba cubierta con una manta mientras dormía, por lo cual, el multihomicida no pudo verla y por lo tanto no la asesinó.

A inicios de esta semana, se llevaron a cabo los funerales de los pequeños asesinados en medio de un panorama devastador para los padres de los pequeños. Casi al mismo tiempo los familiares de Panya Khamrab, el autor de la masacre en el kínder Tailandia, fue cremado y su madre lo despidió con una desgarradora frase:

“Cuando nazcas en la próxima vida, no mates a nadie. Te amo hijo. Si tuviste algún problema, ¿por qué no me lo dijiste?”.