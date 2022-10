Masacre de Parkland: Nikolas Cruz podría recibir cadena perpetua

Un jurado de Estados Unidos recomendó este jueves la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte a Nikolas Cruz, el joven que mató a 17 personas e hirió un número igual en el tiroteo que realizó en una escuela secundaria de Parkland, Florida en febrero de 2018.



El veredicto de los 12 miembros del jurado fue dado a conocer en una audiencia en la que las familias de las víctimas estuvieron presentes.



Muchos de ellos se mostraron decepcionados por la decisión. Cruz se sentó encorvado mostrándose evasivo y tratando de no mostrar reacción.



Cruz ya se había declarado culpable de todos los cargos y el jurado debía decidir su castigo. Para que hubiese sido condenado a muerte, debía haber una decisión unánime más allá de toda duda razonable.

La masacre de Parkland

Es el ataque más mortífero

El tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas es el ataque más mortífero que ha llegado a juicio con el autor presente en EE.UU.

Fue durante el día de San Valentín, el 14 de febrero del 2018, cuando 17 personas murieron por el ataque a tiros perpetrado por Cruz. Otras 17 más resultaron heridas.



El incidente comenzó a las 14:19 de la tarde cuando Cruz, que había sido expulsado el año anterior por motivos disciplinarios, llegó al plantel armado con un rifle semiautomático AR-15 comprado legalmente y mató a tiros a 14 estudiantes y tres empleados escolares. Todas las víctimas recibieron disparos en un lapso de 4 minutos.



Padres de las víctimas prefieren la pena de muerte

Los padres de las víctimas de Cruz ofrecieron fuertes declaraciones

Al término de la audiencia, los padres de las víctimas de Cruz ofrecieron fuertes declaraciones a la prensa.



"Estoy atónito y devastado. Hay 17 víctimas que no recibieron justicia hoy… A mi hija le dispararon cuando corría por un pasillo. ¿Qué atenuantes tuvo? Este jurado le falló a nuestras familias hoy", dijo Fred Guttenberg, el padre del estudiante Jaime Guttenberg.



"Pero el monstruo irá a prisión y ahí espero y rezo para que recibael tipo de misericordia de otros prisioneros que le mostró a mi hija y a otros 16. Irá a prisión y morirá en prisión y yo estaré esperando. Él debió haber recibido la sentencia de muerte hoy".



"¿Para qué tenemos la pena de muerte? ¿Cuál es su propósito? Se sienta un precedente hoy para el próximo asesinato en masa de que no pasa nada, habrá cadena perpetua. Eso no está bien"dijo.

