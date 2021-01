Más de mil DETENIDOS en protestas respaldadas por opositor Navalny en Rusia

Cientos de personas fueron detenidas en toda Rusia este sábado 23 de enero cuando la policía utilizó la fuerza para disolver manifestaciones en ciudades de todo el país donde los manifestantes exigieron la liberación del crítico del Kremlin Alexei Navalny.

La esposa de Navalny, Yulia, dijo en las redes sociales que había sido detenida en un mitin en el centro de Moscú al que asistieron al menos 40.000 personas, según una estimación de los reporteros de Reuters.

Alexei Navalny había pedido a sus partidarios que protestaran después de ser arrestado el fin de semana pasado cuando regresaba a Rusia desde Alemania después de haber sido envenenado con un agente nervioso.

Las autoridades advirtieron a las personas que se mantuvieran alejadas de las protestas del sábado, diciendo que corren el riesgo de contraer el coronavirus, así como ser procesadas y posiblemente encarceladas por asistir a un evento no autorizado.

Policías de Rusia detuvieron a las personas que asistieron a las protestas

Se vio a la policía deteniendo bruscamente a las personas y metiéndolas en camionetas cercanas. Pero los manifestantes desafiaron la prohibición y el frío glacial, y salieron con fuerza. Algunos corearon "Putin es un ladrón", y "¡Deshonra" y "Libertad para Navalny!"

Algunos de los aliados políticos de Alexei Navalny fueron detenidos en los días previos a las protestas.

Más de mil personas fueron detenidas en la protesta de Rusia

El grupo de monitores de protesta OVD-Info dijo que al menos 1.090 personas, incluidas 300 en Moscú y 162 en San Petersburgo, habían sido detenidas en toda Rusia, un número que probablemente aumentará. Informó de arrestos en manifestaciones en casi 70 pueblos y ciudades.

Navalny, un abogado de 44 años, se encuentra en una prisión de Moscú a la espera del resultado de cuatro asuntos legales que describe como inventados. Acusa al presidente Vladimir Putin de ordenar su intento de asesinato. Putin ha descartado eso, alegando que Navalny es parte de una campaña de trucos sucios respaldada por Estados Unidos para desacreditarlo.

Un manifestante de Moscú, Sergei Radchenko, de 53 años, dijo: "Estoy cansado de tener miedo. No me he presentado solo por mí y por Navalny, sino por mi hijo, porque no hay futuro en este país".

Alexei Navalny fue arrestado tras llegar a Moscú días atras

No hubo comentarios inmediatos del Kremlin, que anteriormente había calificado las protestas de ilegales y el trabajo de "provocadores".

Imágenes de video del lejano oriente ruso mostraron a la policía antidisturbios en Vladivostok persiguiendo a un grupo de manifestantes por la calle, mientras que los manifestantes en Khabarovsk, desafiando temperaturas de alrededor de -14 grados Celsius (7 grados Fahrenheit), corearon "¡Bandidos!"

La policía en Yakutsk, en Siberia, el sábado, agarró a un manifestante por los brazos y las piernas y lo arrastró a una camioneta, mostraron imágenes de video.

El político opositor Dmitry Gudkov dijo que la escala de las protestas en las regiones era inusual. "Todos deben estar realmente hartos de los robos y las mentiras si las regiones se han levantado así", escribió en Twitter.

Los servicios de telefonía móvil e Internet sufrieron cortes el sábado, mostró el sitio de monitoreo downdetector.ru, una táctica que a veces usan las autoridades para dificultar que los manifestantes se comuniquen y compartan videos en línea.

Miles de personas protestaron defendiendo a Navalny

En un esfuerzo por galvanizar el apoyo antes de las protestas, el equipo de Navalny lanzó un video sobre un opulento palacio en el Mar Negro que supuestamente pertenecía a Putin, algo que el Kremlin negó. Hasta el sábado, el clip había sido visto más de 68 millones de veces.

Se informó a La Verdad Noticias que, los aliados de Navalny esperan aprovechar lo que las encuestas dicen que son frustraciones reprimidas entre el público durante años de caída de los salarios y consecuencias económicas de la pandemia.

Pero el control de Putin sobre el poder parece inexpugnable por ahora y el presidente de 68 años registra regularmente un índice de aprobación de más del 60 por ciento, mucho más alto que el de Navalny.

���� Noticias de última hora ����



Protestas en Rusia

�������� pic.twitter.com/r0p93J2Yiv — Julio (@Telegrafia01) January 23, 2021

TE PUEDE INTERESAR: Manifestaciones en toda Rusia por la detención del opositor Alexei Navalny

La Embajada de los Estados Unidos publicó los lugares y horarios de las protestas y les dijo a los estadounidenses que se mantuvieran alejados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia llamó a esto una "gran injerencia" en los asuntos internos del país.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.