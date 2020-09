Más de mil 600 trabajadores de la salud de Tijuana se queda sin bono Covid

Algunos perdieron la vida, otros terminaron infectados durante sus largas jornadas durante el pico de la pandemia del Covid-19 y sin embargo, el bono que se les prometió nunca llegó.

Parte del personal del Hospital General de Tijuana (HGT) se manifestó afuera de la institución para exigir el pago del bono Covid-19, el cual desde que inició la pandemia no han recibido.

La protesta inició con casi 100 trabajadores de la salud, entre enfermeros, médicos, administrativos e intendencia, quienes exigieron a la Secretaría de Salud del Estado una solución.

Trabajadores de la Salud afectados

Marco Antonio Galindo Flores, enfermero y delegado sindical de sábados y domingos de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud (Sntsa), detalló que la situación afecta a mil 600 trabajadores de la sección, de los cuales 240 son empleados del general de Tijuana en fin de semana y festivos.

“Se dio un comunicado por parte de la Secretaría General de la Sección 24 donde el bono Covid no está contemplado dentro del presupuesto federal, cuando se nos había dicho que ya estaba contemplado, que lo tenían contemplado nada más para Seguro Social, cuando sabemos que a Seguro Social se le ha estado dando este bono Covid desde que inició la pandemia”, explicó.

A empleados del IMSS el bono se les otorgó por hasta un 20% de su sueldo, mientras que Galindo Flores señaló desconocer cuánto les corresponde a ellos.

A cambio del bono, comentó, las autoridades del gremio y el gobierno les ofrecen un periodo de descanso a quienes integran la Sección 24, que comprende Tijuana, Tecate y Rosarito.

Llevamos siete meses dentro de la pandemia, muchos no han podido descansar y se nos quiere compensar supuestamente con un periodo de vacaciones, cosa que no vamos a permitir", sostuvo.

Dijo que aunque se les llame 'Héroes del Covid-19’ no les incumple las prestaciones laborales..

Señaló que su protesta, sin suspender labores, se mantendrá también para solicitar el pago de la retención de impuestos y que mejoren la infraestructura del HGT, como aire acondicionado y elevadores.

“No se pueden suspender las actividades, que quede bien claro, no es nuestro afán, perjudicaríamos a muchos habitantes de Tijuana y no se vale, nosotros nos debemos a la salud, no manejamos fichas de dominó, manejamos paciente, puro paciente de Covid”, expresó en protesta un trabajador de la Salud.