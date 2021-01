Mary Trump: “Mi tío es inestable. Necesita ser removido de inmediato"

Dos semanas antes de las elecciones, Mary Trump describió la campaña de su tío Donald Trump en términos crudos: "Él sabe que está en una forma desesperada, así que lo quemará todo, sembrará más caos y división ... (y) si se cae, nos va a llevar a todos con él", esto en la edición de la victoria de Biden/ Harris del Observer, mientras su tono seguía siendo nervioso, agregó: "Me preocupa lo que Donald va a hacer en ese momento para atacar".

Como hemos informado en La Verdad Noticias, recientemente se llevó a cabo un asalto al Capitolio, él cual todavía sorprendió a Mary Trump. “Lo primero que me llamó la atención fue lo degradante que era. Esa cantidad de profanación. La vulgaridad de la misma. La vulgaridad es lo que es Donald, pero jugando en los pasillos del Congreso". Describe a las personas que vandalizando oficinas, portando banderas confederadas, vistiendo camisetas del campo de Auschwitz y, sin embargo, el mensaje de Trump para ellos fue cuánto los amaban.

“Fueron los últimos cuatro años en tiempo real, destilados a su esencia misma, demostrando cuánto las peores personas entre nosotros han sido tan capacitadas y envalentonadas. Más tarde me di cuenta de que las próximas personas en la fila para la presidencia estaban en la misma sala, y lo insondablemente peligroso que era ".

Días antes de las elecciones Mary Trump lanzó un libro donde habló de Donald Trump

Las ramificaciones deben abordarse ahora, dice. “Este no es un momento para deliberar. Es hora de actuar con rapidez ". Ella cree que la 25ª enmienda debe invocarse, no que cree que lo hará Mike Pence ("porque es el mayor cobarde del planeta"). Asegura que los miembros del gabinete que renunciaron esta semana tampoco lo hacen porque "les importara lo que pasó el miércoles", sino porque están tratando de evitar las consecuencias políticas.

¿Qué legado dejará esto a los republicanos? “Si no votan para condenarlo, serán dueños de este desastre para siempre. Los quemará ".

Administración de Biden "debe actuar" contra seguidores de Trump

La administración Biden también tiene que actuar rápidamente después de la toma de posesión, dice, o también "se verá contaminada", y no solo por los eventos de la semana pasada. Deben iniciarse investigaciones inmediatas sobre las violaciones de derechos humanos en la frontera mexicana, por ejemplo, y sobre si los disturbios de la semana pasada fueron coordinados y planificados.

Aseguró que Donald Trump podría representar un peligro para Estados Unidos

“Toda persona que irrumpió, o debería decir, paseó y deambuló, con impunidad, arrogancia y desdén, en el Capitolio debe ser arrestada, procesada, condenada y condenada a serias sentencias”, agrega.

“Profanaron los cimientos de nuestra democracia”.

Aseguró que la inestabilidad de su tío, Donald Trump, en este momento sigue siendo el problema más urgente. “Recuerde: este es el hombre que intentó invalidar las papeletas de votación por correo en medio de una pandemia. Este es el hombre que obligó a renunciar a oficiales de alto nivel en el Pentágono, reemplazándolos por aduladores. Por eso, durante seis horas el miércoles, el Pentágono impidió que la Guardia Nacional contuviera a una turba insurreccional. Nuestro sistema falló miserablemente porque a este hombre se le permitió desmantelar todas las instituciones con las que cuenta este país ".

Y no es que su tío crea que ganó legítimamente, argumenta. “Nunca ha tenido una victoria legítima en su vida. Lo único que importa es conseguir la victoria, sin importar si hay un asterisco al lado".

Mary Trump aseguró que con esto en mente, no debemos subestimarlo. “En menos de dos semanas, no tendrá la Oficina Oval para protegerlo de demandas, quiebras y acusaciones penales. No sé qué va a hacer, pero debemos entender que es capaz de hacer cualquier cosa. Y el tiempo corre."

