Mary L. Trump: Donald Trump es un narcisista retorcido y mentiroso

Se han publicado extractos del nuevo libro de Mary, “Too Much and Never Enough” (en español algo así como: TENERLO TODO JAMÁS SERÁ SUFICIENTE): cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo", y en él alega que su tío hizo trampa para ingresar a la universidad

Mary afirma que Trump no hizo el examen de ingreso a la universidad y que le pagó a otra persona para que lo tomara en Queens, Nueva York ... y ese alto puntaje lo ayudó a ingresar a Wharton Business School en Penn.

Ella también dice que él desarrolló "comportamientos retorcidos" a partir de una educación en la familia de bienes raíces rica y muy notoria dirigida por su padre, Fred Trump, que le inculcó "hacer trampa como una forma de vida".

Donald Trump es un farsante, un mentiroso y, sobre todo, un cruel y peligroso ególatra

La sobrina de Trump dice que su propia hermana, Maryanne Trump Barry, se refirió a él como un "payaso" cuando comenzó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Según el libro, Maryanne dijo de su hermano ... "Es alucinante. No tiene principios. ¡Ninguno!"

En cuanto a la crueldad y el narcisismo del Presidente 45 de EEUU Donald Trump, Mary asegura que antes de que su hermano mayor, Freddy, muriera de un ataque cardíaco inducido por el alcohol en 1981, la familia lo envió solo al hospital. Donald, afirma, que prefirió ir al cine.

La publicación del libro revelador está siendo cuestionada por la familia Trump, que cita un acuerdo de confidencialidad de hace casi 20 años, pero hasta ahora ... Un juez NO está bloqueando su lanzamiento planeado la próxima semana. Ya se han enviado copias anticipadas a varios medios de comunicación.

Mary ha estado separada de la familia durante años y es el primer miembro de la familia Trump en romper filas y divulgar supuestos secretos familiares.

Se espera que el juez decida pronto si ella violó o no su acuerdo de confidencialidad y el libro jamás podría ver la luz.