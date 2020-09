Martín Vizcarra no acudirá a la invitación de Fiscalización | Martín Vizcarra no acudirá a la invitación de Fiscalización

Luego de que el actual presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que explique los contratos que hizo en su gobierno y que fueron a familiares, hoy anunció que no asistirá, a través de una carta enviada al titular del Legislativo, Manuel Merino de Lama.

El mandatario fue invitado a la sesión del grupo de trabajo parlamentario, liderado por Edgar Alarcón, para que responda sobre las presuntas irregularidades en los contratos con el Estado de Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing, y de sus allegados, como los denominados ’Amigos del tenis’.

En la carta, Vizcarra Cornejo incluyó una explicación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, por ser la asesora legal del Poder Ejecutivo. Reiteró que no había participado en un contrato llamado él.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, escribió.

El mandatario agregó que también ha solicitado a los funcionarios públicos correspondientes brindar toda la información que la Comisión de Fiscalización requiera en el marco de las investigaciones por las presuntas contrataciones indebidas en diferentes entidades del Estado.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un informe legal y concluyó que el jefe de Estado no está obligado a participar en las reuniones del comité de vigilancia ni en ninguna otra actividad porque esto afectará el desempeño de sus funciones y desconoce su inmunidad absoluta.

En los argumentos a nivel ministerial, se muestra que goza de una posición especial y distintiva en la Comisión de Fiscalización del Congreso en comparación con otros altos funcionarios. Destacó que el presidente no puede ser investigado durante la presidencia.

“El presidente de la República únicamente estaría en la obligación de atender la citación de una comisión investigadora del Congreso sobre materias que podrían dar lugar a causales de acusación constitucional o de vacancia presidencial”, se lee en el documento.

Agrega que una interpretación contraria a lo expuesto “implicaría que el Congreso exceda el principio de balance de poderes, repercutiendo de forma negativa sobre los principios de separación de poderes, de cooperación y de lealtad constitucional”.

Siguiendo estas líneas de pensamiento, la ministra Ana Nera sugirió que el presidente Martín Vizcarra envíe una carta al titular del Congreso con los principales argumentos que sustentan el rechazo de la auditoría parlamentaria y la invitación de la comisión de auditoría.