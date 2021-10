Martha Sepúlveda morirá a las 7 am, sin enfermedad terminal tendrá eutanasia

Desde la perspectiva de su hijo Federico Redondo Sepúlveda, ahora que se sabe que Martha Sepulveda morirá a las 7 am dijo que su madre está feliz porque pondrá fin a su vida el día de mañana, domingo 10 de octubre.

Redondo Seúlveda dice que su madre se ríe frente a las cámaras comiendo patacón con guacamole y tomando cerveza en un restaurante de Medellín, a pesar de que se enfrentará a la muerte.

“Está feliz precisamente porque logró que la justicia le diera la autorización para someterse a una eutanasia”. Como se recordará, La Verdad Noticias habló sobre el caso de Martha Sepulveda quien se someterá a una eutanasia sin tener una enfermedad terminal.

Martha Sepulveda morirá a las 7 am

Aunque la eutanasia se despaniló en 1997, Martha Sepulveda morirá a las 7 am como la primera en recibirla sin tener una enfermedad terminal que acabaría con su vida.

En Colombia la eutanasia fue despenalizada en 1997 y fue ley desde 2015, pero fue hasta en julio pasado que la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Es así como, Martha Sepúlveda es el primer caso en que se autoriza una eutanasia en un paciente que no tiene una enfermedad terminal, pero si por un inteso sufrimiento físico.

Un día Martha le dijo a su único hijo, Federico, de 22 años, que quería luchar por conseguir su eutanasia. Y lo logró, algo que paradójicamente le devolvió la vida aun cuando Martha Sepulveda morirá a las 7 am tras someterse a una eutanasia.

¿Qué enfermedad sufre Martha Sepúlveda?

Hace tres años fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Desde que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable, que pese a que no es una enfermedad que acabaría con su vida, si haría de esta muy dolorosa y con mucho sufrimiento y la cual se extendería por años:

Cabe señalar que Martha profesa la religión cátolica, por lo que la Iglesia le pidio que desistiera en realizarse la eutanasia, sin embargo ella está feliz de poder terminar con su sufrimiento.

"Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno", contó su hijo a la BBC Mundo.

"Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí. Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar"; ahora se sabe que Martha Sepulveda morirá a las 7 am.

