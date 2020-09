Martha Chávez quiere fuera del cargo a Vizcarra, presidente de Perú

A través de una entrevista, Martha Chávez, dijo que no se puede dejar "que el presidente Martín Vizcarra siga un minuto más". "No hay argumentos”, señaló la legisladora, luego de varias inconsistencias en el actual gobierno, donde además, Vizcarra no quiere acudir a Fiscalización.

La parlamentaria consideró que Vizcarra “no está a la altura”. “No hay ningún argumento desde mi punto de vista para seguir sujetos al poder absolutamente importante e intenso como tiene un presidente de la República en el Perú que maneja la caja fiscal, que es jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, manifestó.

Martha Chávez afirma que es una decisión difícil

Chávez sostuvo que “es una decisión muy difícil”, pero no cree que “seguir los cánones constitucionales nos vayan a traer algún problema, alguna tragedia, algún daño”.

“Y si fuera así, en todo caso todo ese daño, esa tragedia, tiene que ser cargada a este señor Martín Vizcarra Cornejo, que no ha estado a la altura de la dignidad que se le ofreció cuando renunció el señor Kuczysnki”.

Por otra parte, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Omar Chehade, afirmó que “el presidente Vizcarra está absolutamente deslegitimado para gobernar”.

Vizcarra es un pato rengo, dice Omar Chehade

“Estar deslegitimado es no tener autoridad moral para gobernar el país”, manifestó. “El presidente Vizcarra es un pato rengo, es un pato cojo que no puede gobernar. Ese es el presidente que miente, el presidente que de alguna manera no está con el pueblo, que falsea los documentos, que falsea la información”, añadió.

“¿Ese es un presidente que va a poder garantizar las elecciones presidenciales del próximo año? Yo digo no. Es un jefe de Estado absolutamente deslegitimado”, sostuvo Chehade.