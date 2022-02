Mark Lanegan, pionero del rock, fallece a los 57 años

Mark Lanegan, uno de los músicos más icónicos de la escena alternativa del rock y líder de la banda Screaming Trees, falleció este martes 22 de febrero a los 57 años, según confirmó su representante en un comunicado.

Señalaron que había fallecido por la mañana en su casa ubicada en Killarney, Irlanda, por lo que pidió que respetaran la privacidad de la familia en este momento. Hasta ahora no hay más detalles al respecto.

Lanegan no solo fue una gran músico en solitario, sino que en algún momento de su carrera formó parte de las bandas Mad Season, The Gutter Twins, Soulsavers, The Twilight Singers y Queens of the Stone Age. Incluso colaboró con Manic Street Preachers en el disco The Ultra Vivid Lament.

Probable causa de muerte de Mark Lanegan

uvolvió a ingresar después en un hospital, pasando meses en cama, entrando y saliendo del coma.

¿Quién era Mark Lanegan?

Mark Lanegan nació el 25 de noviembre de 1964 en Ellensburg, el cual, de acuerdo con el mismo compositor era un “pueblo de vacas culturalmente aislado, según lo cuenta en su autobiografía ‘Sing Backwards and Weep’.

Sus papás se separaron a una edad temprana, vivía con su padre y, sin la supervisión de un adulto, a los 12 años se describía a sí mismo como “un jugador compulsivo, un alcohólico novato, un ladrón y un fanático de la pornografía”.

No obstante, su amor por el punk rock llegó durante su adolescencia cuando vio una foto de Iggy Pop sin camiseta en una edición de la revista Creem en su tienda de discos local, en donde también escuchó este género de música y quedó maravillado.

Posteriormente, cofundó Screaming Trees en 1984 y cuando ésta se separó, en el año 2000, Lanegan hizo algunos álbumes a dúo con la ex miembro de Belle & Sebastian, Isobel Campbell, así como The Twilight Singers, Queens of the Stone Age, Soulsavers y The Gutter Twins.

