Familia marcha contra la inseguridad en Argentina, llegan a casa y los asaltan

A través de un video e información de autoridades y medios locales, una familia, quien presuntamente fue a una marcha contra la inseguridad, fueron víctimas de la delincuencia, hecho sacado de una película de comedia; la gente justamente al llegar a casa, los sujetos los interceptaron y se llevaron sus pertenencias.

De acuerdo a los primeros informes de las autoridades de Buenos Aires, Argentina, la familia fue asaltada por cuatro sujetos, quienes aparentemente ya los estaban siguiendo desde la marcha y al ver que estaban llegando a su hogar, aprovecharon para quitarles todas las pertenencias a los padres e hijos.

La familia se lleva un gran susto

El hecho ocurrió en la puerta de su casa en Villa Sarmiento, partido de Morón, sin embargo, La Verdad Noticias logró saber que el asalto ocurrió el pasado viernes 30 de octubre, aunque fue este lunes que se compartió en la cuenta de Facebook “Vecinos en Alerta”, fue allí que se volvió viral en redes.

Se supo que la pareja, sus dos hijos de 5 y 9 años, y una tía salían de una casa con intenciones de abordar un auto y fueron interceptados por cuatro personas armadas que les cruzaron el auto para impedirles el paso y cometer el delito de asalto, afortunadamente los criminales solo se llevaron sus pertenencias y dinero.

Familia denuncia el asalto a la fiscalía

En este sentido, el hombre de la casa contó que en ningún momento puso resistencia y que lo único que quería era poner en resguardo a su familia. “Yo no tenía ni la billetera. Le dije ‘tomá las llaves’ mientras un pibe de 25 años me apuntaba al pecho y me decía ‘tirate al piso’. Pero yo quería sacar a los chicos del auto”.

Por último, se supo que las víctimas denunciaron el hecho ante las autoridades de Argentina para que inicien las investigación, “nuestra denuncia llegó a la Fiscalía 5 de Morón, con el conocimiento de que estos casos terminan archivados... No, señores, acá hay dos videos. Que se vea que esto es algo que está ocurriendo, son personas identificables. Se robaron un celular con GPS y podemos dar con la ubicación y los delincuentes con un poco de voluntad. Si se investiga se puede dar con estas personas”, señaló la madre de familia.