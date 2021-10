Manuscrito comprueba que Cristóbal Colón no descubrió América

Existe un manuscrito que pudiera comprobar que Cristóbal Colón no descubrió América, esto porque las escrituras indican que por lo menos 150 años antes del histórico viaje del conquistador ya se tenía rumores en Italia de la existencia de una tierra desconocida al oeste de Groenlandia.

Así lo anotó el fraile milanés Galvano Fiamma en su Cronica universalis. El cual es un texto medieval del que solo ha sobrevivido una copia y que pertenece a un coleccionista estadounidense.

¿Vikingos conocían de América?

Al parecer los vikingos sabían de la existencia de América pero la conocían bajo el nombre de Markland.

Cada 12 de octubre se celebra el Día de la Raza y el descubrimiento América por parte de Cristóbal Colón, pero un coleccionista particular compró en una subasta de Christie's en 1996 por 14.950 dólares un manuscrito el cual ahora es estudiado por investigadores de la Universidad de Milán el cual está siendo analizado para comprobar que Cristóbal Colón no descubrió América.

Allí encontraron "una asombrosa referencia" a Marckalada (sic), "reconocible como el Markland mencionado por algunas fuentes islandesas" de la época vikinga. Sí, vikingos. Resulta que los especialistas en la historia nórdica han identificado este lugar como una parte de la costa atlántica de América del Norte.

Por lo que es la primera mención del continente americano en la región mediterránea. Y está provocando un salto temporal enorme con el descubrimiento colombino de 1492.

Cristóbal Colón no descubrió América

Con esta nueva información se puede decir que Cristóbal Colón no descubrió América.

¿Cristóbal Colón no descubrió América? Tras el hallazgo, mismo que fue publicado en la revista Terrae incognitae, apunta que el dominico tuvo que escribir esta obra en torno a 1340 y su principal fuente es que el cronista mantuvo contacto con la ciudad de Génova a lo largo de su vida.

Fue entonces que escuchó historias de boca de los marineros que comerciaban con las regiones del norte de Europa haciendo referencias a Marckalada. De hecho el escrito que comprobaría que Cristóbal Colón no descubrió América dice:

"Más allá hay una isla llamada Groenlandia; y más al oeste hay una tierra que se llama Marckalada. Los habitantes del lugar son gigantes: hay edificios de piedras tan grandes que ningún hombre podría ponerlos en su lugar, si no gigantes muy grandes. Allí crecen árboles verdes y viven muchos animales y pájaros. Pero nunca ha habido ningún marinero que haya podido conocer con certeza noticias sobre esta tierra y sus características".

Vikingos descubrieron América

Cristóbal Colón no descubrió América y al parecer fue Leif Erikson.

La noticia de la existencia de tierras más allá del Atlántico nunca se había documentado hasta ahora fuera de Escandinavia. Según las sagas nórdicas, como la de Erik el Rojo, historias confirmadas por la arqueología, los vikingos llegaron a Terranova, a la que llamaron Vinlandia, en torno al año 1000.

Entonces el primer viaje al llamado Nuevo Mundo habría sido liderado por Leif Erikson. En concreto, Markland se ha identificado como una zona más al norte, más próxima a Groenlandia. Esas travesías se habrían dado a conocer, por lo tanto, a través del boca a boca de los navegantes que comerciaban a lo largo de la costa atlántica europea.

Colón pudo saber de la existencia del nuevo mundo

Cristóbal Colón no descubrió América y hay la hipótesis que Cristóbal Colón sí sabía de la existencia del nuevo mundo.

"Este asombroso descubrimiento es la primera referencia que circula en el Mediterráneo sobre el continente americano. Y si Colón estuvo al tanto de lo que sabían estos marineros le pudo haber convencido de emprender su viaje". Esta hipótesis es considerada por Paolo Chiesa, profesor de literatura medieval en la Universidad de Milán y director del proyecto.

Cristóbal Colón no descubrió América y hay la posibilidad de que el almirante genovés buscase esas tierras desconocidas de forma intencionada no se sostiene con el hecho de que hasta el mismísimo día de su muerte, el 20 de mayo de 1506, defendió cabezudamente que había llegado a Asia y no a lo que sería bautizado como América.

"Se trata de una obra inédita, sobre la que construimos un proyecto educativo en el que han colaborado varios alumnos realizando la traducción del manuscrito y la interpretación limpia del texto. Ellos han aprendido mucho de esta experiencia y ahora también tienen la satisfacción de ver que su trabajo se salda con un resultado científico sorprendente".

Cronica universalis

La Cronica universalis demostraría que Cristóbal Colón no descubrió América.

"El manuscrito está elaborado en una escritura gótica del norte de Italia, no siempre fácil de descifrar. Además de la transcripción de la parte del texto que le fue asignada, cada alumno tuvo que identificar las fuentes utilizadas por Galvano para la información que recogió”.

“Para la frase 'americano', en particular, no se han identificado fuentes de libros; por lo que hay que creer a Galvano cuando dice que estaba recogiendo información oral", señaló la investigadora Giulia Greco.

Ahora se buscará publicar por completo la Cronica universalis, un trabajo de edición coordinado por Federica Favero. "El manuscrito (que podría confirmar que Cristóbal Colón no descubrió América) se conserva en Estados Unidos y es de propiedad privada. Por lo tanto, era necesario ir al sitio. El propietario nos autorizó a fotografiar todo el códice y trabajamos sobre la base de estas fotografías", detalló.

"Ahora se trata de estandarizar las transcripciones producidas por las tesis a un modelo editorial científico, de profundizar en los puntos oscuros restantes y aportar al texto el comentario necesario. Una vez hecho esto, la Cronica universalis estará disponible para todos, como se merece", y cambiaría la historia, Cristóbal Colón no descubrió América.

