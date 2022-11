Manos de Vladimir Putin revelan grave enfermedad, asegura experto

Aunque la salud del presidente Ruso, Vladimir Putin es un misterio, muchos aseguran que podría padecer Cáncer o Parkinson, no obstante no se ha informado nada al respecto de forma oficial, por lo que muchos han especulado sobre el verdadero estado de salud del presidente, como el experto Richard Dannatt, ex jefe de las Fuerzas Armadas británicas e integrante del Ministerio de Defensa.

Quien señaló, que las manos del Kremlin revelan un grave problema de salud y es que en videos difundidos en redes sociales, se le puede ver como intenta esconder sus manos mientras habla en público, además de que su equipo de comunicaciones, ha hecho hasta lo imposible por tapar la zona superior de sus manos.

En ese sentido, Dannatt apuntó que las manos de Putin se han tornado negras, esto como un símbolo de que ha recibido algún tratamiento por vía intravenosa.

“Otra cosa muy importante en la que hay que reflexionar: se habló hace unos meses sobre cuán saludable o no estaba Putin. Expertos están empezando a observar que sus manos están evidentemente negras, lo que es un signo de que recibe allí inyecciones que no pueden ser dadas en otras partes del cuerpo”, sostuvo.

Esconden estado de salud

Señalan que trata de ocultar su enfermedad

En ese contexto, el experto, mencionó que es importante analizar cuál es el motivo por el cuál probablemente Vladimir Putin, no esté tan bien “como él desea retratar”, en La Verdad Noticias, se informó que probablemente le queden tres años de vida, como han indicado fuentes cercanas al presidente, ya que se rumora que la enfermedad que padece está empeorando cada vez más.

Cáncer o Parkinson, es el diagnostico

Aún no se confirma su estado real de salud

Los rumones sobre un posible cáncer terminal crecieron, a raíz de que Estados Unidos difundió que el presidente se sometió a un tratamiento por un cáncer avanzado, mientras que otros expertos han aludido a la posibilidad de que Vladimir Putin padezca parkinson, por los movimientos aparentemente involuntarios que han mostrado sus manos y piernas en algunas apariciones, no obstante nada se ha confirmado.

