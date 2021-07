Las estatuas de la reina Victoria y la reina Isabel II han sido derribadas en Canadá en medio de una creciente indignación por el descubrimiento de tumbas no identificadas pertenecientes a niños indígenas.

La Verdad Noticias informa que, un grupo reunido en la legislatura de Manitoba en Winnipeg derribó la estatua de Victoria el Día de Canadá, una celebración anual el 1 de julio que marca la confederación del país.

Los miembros del grupo, vestidos con camisas naranjas para honrar a los niños indígenas enviados a viejos internados de Canadá, cubrieron la estatua y su pedestal con huellas de manos rojas y dejaron un letrero que decía “Una vez fuimos niños. Tráelos a casa".

También se derribó una estatua más pequeña de Isabel en el lado este de los terrenos. Ambos miembros de la realeza son vistos como representantes de la historia colonial del país.

¿Cuántos niños indígenas fueron separados de sus familias?

Manifestantes derriban estatuas de la reina Victoria e Isabel II en Canadá.

Al menos 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias para que asistieran a las escuelas durante un siglo como parte de la campaña del gobierno para asimilar a los niños por la fuerza a la sociedad canadiense.

El jueves, la Lower Kootenay Band anunció otras 182 tumbas descubiertas junto a internado indígena residencial, el último de una serie de terribles descubrimientos que han conmocionado al país.

Los descubrimientos recientes habían llevado previamente a llamadas de grupos indígenas para no celebrar el "Día de Canadá".“No celebraremos las tierras indígenas robadas ni las vidas indígenas robadas. En cambio, nos reuniremos para honrar todas las vidas perdidas por el estado canadiense”, dijo el grupo Idle No More, que pidió manifestaciones nacionales para apoyar a las comunidades indígenas.

Miles se manifiestan en Canadá por niños indígenas

En Ottawa, miles de personas se reunieron en Parliament Hill para la manifestación "Cancelar el día de Canadá", gritando "Vergüenza a Canadá" y "Tráelos a casa". El primer ministro Justin Trudeau reconoció el tono sombrío del feriado federal que ha adquirido este año, un evento típicamente marcado con fuegos artificiales, picnics y fiestas en el centro de la ciudad.

"Los horribles hallazgos de los restos de cientos de niños en los sitios de antiguas escuelas residenciales en Columbia Británica y Saskatchewan nos han presionado con razón para reflexionar sobre los fracasos históricos de nuestro país y las injusticias que aún existen para los pueblos indígenas y muchos otros en Canadá", dijo Trudeau en un comunicado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.