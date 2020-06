Manifestación de hombre empujado por policía de Buffalo, "proviene de una tradición de paz"

hombre derribado nueva york

Martin Gugino no se destaca entre la multitud. El objetivo del residente de Amherst, Nueva York, de 75 años, en manifestaciones y protestas es hacer preguntas, reunir a la comunidad y permanecer en una solidaridad silenciosa por la paz, dijeron el viernes amigos y su abogado.

Pero fue arrojado al centro de atención nacional el jueves por la noche después de que un oficial de policía de Buffalo lo empujó al suelo después de protestas pacíficas en el Ayuntamiento de Buffalo.

Los videos del incidente mostraron a Gugino acercándose a una línea de policía, y luego un oficial empujándolo hacia atrás. Gugino tropezó hacia atrás y luego cayó al suelo, su cabeza golpeó la acera. La sangre se acumuló alrededor de la parte posterior de su cabeza casi de inmediato.

Los espectadores que estaban en la escena dijeron que la policía llamó al personal médico, que apareció en cuestión de minutos.

"Había sangre goteando del oído (de Gugino)", dijo Jamie Quinn, de 17 años, de Buffalo, que estaba allí tomando fotos justo después de las 8 p.m. Jueves, que es cuando comenzó el toque de queda de la ciudad.

Quinn estaba de pie en los escalones del Ayuntamiento justo después del incidente. La caída de Gugino parecía haber sido un accidente, dijo, pero a Quinn le disgustaron las acciones de la policía en ese momento.

"Al mismo tiempo, quería llorar y tratar de no vomitar", dijo.

Gugino está en condición grave pero estable y está alerta, según el Centro Médico del Condado de Erie.

"Es una tragedia", dijo Terrence Bisson, quien conoce a Gugino desde hace aproximadamente 10 años, refiriéndose al incidente del jueves.

"(Gugino) proviene de una tradición de paz que significa que es importante ser testigo de la justicia", agregó Bisson.

Los dos se conocieron a través de su trabajo con Witness Against Torture, un grupo que pide el cierre del campo de detención de la Bahía de Guantánamo en Cuba, y a través del Western New York Peace Center, un grupo de derechos humanos.

Bisson habló por última vez con Gugino sobre Zoom el lunes por la noche, y dijo que Gugino no mencionó específicamente ir a las protestas esta semana.

El hombre ha sido descrito como una persona pacífica

Hasta el viernes por la noche, Bisson no había podido hablar con Gugino en el hospital.

Temprano el jueves por la mañana, Gugino escribió en Twitter sobre sus preocupaciones con los toques de queda policiales.

"Las protestas están exentas del toque de queda porque el Congreso (y los alcaldes) no pueden promulgar leyes que reduzcan el derecho de las personas de reunirse pacíficamente y quejarse ante el gobierno", escribió.

"El gobierno debería recibir la queja con agradecimiento, no arrestar a las personas ni golpearlas".

El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, emitió un comunicado el jueves por la noche sobre el incidente, diciendo que estaba "profundamente perturbado" por el video.

El jefe de policía, Byron Lockwood, ordenó una investigación interna sobre el asunto, y luego dos agentes fueron suspendidos sin paga.

Más de 50 miembros del equipo de Respuesta a Emergencias del Departamento de Policía de Buffalo renunciaron a sus puestos especiales el viernes en respuesta a las suspensiones, según múltiples medios de comunicación.

“Espero continuar construyendo sobre el progreso que hemos logrado mientras trabajamos juntos para abordar la injusticia racial y la inequidad en la ciudad de Buffalo. Mis pensamientos están con la víctima esta noche ", escribió Brown en la declaración del jueves.

Sus declaraciones fueron repetidas por el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, en una sesión informativa el viernes, quien dijo que el incidente fue "totalmente evitable".

"Buffalo es conocida como la ciudad de los buenos vecinos", dijo Poloncarz.

“Desafortunadamente, anoche no fue así. Lo que vimos anoche frente al Ayuntamiento no es aceptable aquí; no es aceptable en ningún lado ".

Investigan accidente de hombre derribado por policía

El fiscal de distrito del condado de Erie, John Flynn, anunció que su oficina está investigando el incidente para determinar si se justifica una acción penal, dijo Poloncarz.

"Solo podemos abordar la injusticia racial y eliminar la brutalidad policial cuando estamos unidos en nuestros esfuerzos y lo hacemos bajo la ley", dijo Poloncarz.

El objetivo de Gugino es siempre "paz y justicia", y está "muy dedicado al principio", dijo Victoria Ross, directora ejecutiva del Western New York Peace Center.

Dos agentes de Policía que empujaron fuertemente a un anciano en Buffalo fueron imputados este sábado por agresión en segundo grado

La abogada de Gugino, Kelly Zarcone, dijo en un comunicado el viernes que su cliente ha sido una manifestante pacífica durante mucho tiempo, una defensora de los derechos humanos y una "fanática general de la Constitución de los Estados Unidos durante muchos años".

"Señor. Gugino solicita privacidad para él y su familia mientras se recupera. Aprecia todos los buenos deseos que ha recibido y solicita que cualquier otra protesta continúe siendo pacífica ”, se lee en el comunicado.