Mamá muere protegiendo a sus hijos con su cuerpo tras accidente en Estados Unidos

Una mamá ejemplar dio la vida por sus dos hijos, pues la mujer murió protegiendo a los menores con su cuerpo tras un accidente vehicular registrado en Estados Unidos. La mujer de 29 años era madre de 3 hijos, incluidos los gemelos de 5 años a los que les salvó la vida

Se informó a La Verdad Noticias que los hechos se registraron cuando Hillarie Galazka, acompañada de sus gemelos, regresaban a su casa en la ciudad de Lincoln Park en Michigan, Estados Unidos.

Durante el viaje un hombre que conducía a 140 kilómetros por hora chocó por detrás el auto de la familia. El auto de la mujer salió “volando” y la ella no dudó en cubrir a sus hijos de 5 años con su cuerpo para evitar que estos resultaron heridos, lamentablemente la mamá murió.

Los niños sobrevivieron gracias a su mamá que los protegió

Los gemelos presenciaron la muerte de su mamá en Estados Unidos

Jodie Kelley madre de la joven mujer, dice que los gemelos de 5 años, fotografiados tomados de la mano en el hospital, sobrevivieron con solo heridas leves porque su mamá arrojó su cuerpo frente a ellos para bloquear el impacto.

"Su cuerpo los salvó", dijo Kelley. "Los chicos dicen que la vieron abrir los ojos y mirarlos y luego cerró los ojos, nunca los volvió a abrir. Lo recuerdan".

Me alegro de que los bebés sobrevivieran a una tragedia para la familia ", dijo el hermano de Hillarie, Jacob Galazka." Todos aman a esos niños. Todo el mundo ama a Hillarie. Es una mujer hermosa, fuerte y de buen corazón. Ella no se merecía esta muerte".

La Policía del Estado de Michigan está investigando el accidente fatal e informó que el conductor que manejaba a exceso de velocidad, que huyó de la escena y luego fue ubicado en el hospital, conducía con una licencia suspendida, tenía cinco suspensiones actuales y dos órdenes de arresto locales además de dos condenas anteriores.

"Estoy devastado", dijo Kelley. "No puedo creer que este hombre no estuvo en prisión durante toda su vida por todas sus órdenes. No puedo creer que estuviera detrás del volante a 90 millas por hora en una camioneta" indicó la madre de la joven muerta en Estados Unidos tras el accidente.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.