Mamá gasta 11 mil dólares en ella para Navidad y se niega a darle algo a sus hijo

Una madre de tres hijos de Hitchin ha admitido que este año no les ha regalado ningún regalo a sus hijos para Navidad, y no le importa.

Los adolescentes habían pedido zapatillas Nike Air Force, nuevas computadoras portátiles, nuevos teléfonos, ropa y Xbox para Navidad, pero Carla dice que tendrán suerte si consiguen una tarjeta este año.

Se informó a La Verdad Noticias que en lugar de gastar dinero en regalos para su familia, Carla Bellucci ha usado el dinero para arreglarse y regalarse algunas carillas nuevas, Botox y rellenos, manicuras y tratamientos faciales, así como ropa y zapatos antes del 25 de diciembre.

La ex modelo glamorosa, que llegó a los titulares el año pasado después de afirmar que había fingido depresión para obtener una cirugía de nariz de 7,000 libras en el NHS, dice que se merecía darse regalos después del "estrés" de la pandemia y si sus hijos quieren cosas que deberían hacerse famoso en las redes sociales y ganar su propio dinero.

Hablando con Fabulous, la madre reveló que no le importa lo que digan los demás sobre su inusual decisión, ya que cree que es una "madre brillante".

"No me importa si la gente me llama malcriado o egoísta. Sé que merezco mi juerga de gastos de 8,000 libras (aproximadamente 11 mil dolares)", dijo la mujer de 38 años.

“Mimar a los niños en Navidad está mal. Creo que los padres que miman a sus hijos este año son hipócritas.

"Soy una madre brillante y estoy usando Covid Christmas como una lección de vida. Quiero que mis hijos sean estrellas de las redes sociales y retener regalos este año les enseñará a ganar dinero por sí mismos".

"El encierro me estresó, así que necesito mimarme. Siempre les he comprado cosas bonitas a los niños en Navidad a lo largo de los años. Ahora es la hora de mamá".

Su hijo mayor, Jermaine, de 18 años, no está pasando la Navidad con la familia, pero Tanisha, de 15, y Jayden, de 13, según los informes, no están muy contentos con la situación de los regalos.

A pesar de golpear las puertas y que un niño no le habla, Carla se mantiene firme porque quiere ser una 'mamá mala', no una 'basura'. Continuó explicando que cree que las madres que no gastan dinero en sí mismas "normalmente se dejan llevar".

"Es por eso que terminan divorciados y sus compañeros se pierden", dijo. "Nadie quiere una mamá asquerosa, tienes que esforzarte para verte bien y las mamás que miman a sus hijos no. Eso no me sucederá a mí".

La madre compartió su deseo de que sus hijos se hicieran famosos en TikTok a principios de año. Ella confesó que quiere que sus hijos se vuelvan famosos en las redes sociales y los alentará a ir a Love Island en el futuro en lugar de conseguir trabajos como abogados.

En lugar de enseñarles ciencias y matemáticas a sus hijos durante el encierro, los estaba educando en casa en el arte de las redes sociales.

En declaraciones a The Sun, contó cómo sus adolescentes dormían hasta las 10 de la mañana todos los días, jugaban videojuegos y posaban para fotos de Instagram.

"Decidí que mis hijos iban a utilizar este tiempo para concentrarse en hacerse famosa y ayudarme con mi carrera al tomarme fotos", dijo.

"No me importa que no hayan hecho ni una pizca de aprendizaje en casa desde que se llamó al cierre".

"Se han vuelto más seguros de sí mismos y han centrado sus objetivos en ser estrellas de TikTok, YouTube o Insta y esa es una carrera adecuada y dónde está el dinero".

