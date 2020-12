Mamá es acusada de ABUSO infantil por perforar las orejas de su bebé

Una mamá ha sido criticada y acusada de abuso infantil porque le perforó las orejas a su hija cuando era "demasiado pequeña".

Levi Connell, de Leeds, se ha visto obligada a responder a los críticos después de que decidió perforar las orejas de su bebé Willow a la edad de ocho semanas de nacida.

La joven de 24 años se enfrentó a preguntas de su pareja e incluso de su propia madre, pero Levi estaba convencida de que Willow se las haría perforar a una edad temprana, informa Leeds Live.

Y ahora dijo que ha escuchado que la gente habla de ella en la "vid" y que ha leído comentarios en Facebook que dicen que es "repugnante" y que su acto es "abuso infantil".

La mamá de la bebé dijo: "Cuando decidí hacerlo por primera vez, tenía críticas mixtas de todos, incluida mi madre y mi pareja.

La mamá decidió perforarle las orejas a su bebé a las ocho semanas de nacida.

"Tenía ocho semanas y yo la llevé un día y lo hice. Otras personas dijeron que era demasiado joven, pero ahora la miro y es perfecta".

"Me ahorra la molestia cuando es pequeña porque cuando sea mayor puede decir que los quiere y luego decidir que no y ahora ya está hecho, los tendrá para siempre.

La mamá fue atacada en Facebook por abuso infantil

"Escuché que la gente había estado diciendo cosas sobre mí. He visto comentarios en Facebook de personas que dicen que es abuso infantil y eso es repugnante, no se puede decir eso de alguien".

Se informó a La Verdad Noticias que, Levi tenía 10 semanas cuando le perforaron las orejas, pero a pesar de eso, su propia madre dudaba de que Willow recibiera el mismo tratamiento.

Levi inicialmente planeaba perforar las orejas de la pequeña cuando solo tenía cuatro semanas, pero la persuadieron de esperar otras cuatro semanas.

Muchos aseguraron que esto se trata de un caso de abuso infantil

Ella dice que esperar fue "la mejor decisión que tomó", y agregó: "Lo hicieron con la pistola perforadora, así que le dibujaron puntos en las orejas, hicieron algunas modificaciones, hicieron una y luego la otra".

"Lo hicimos a nuestro propio ritmo, así que no hubo prisa y ahora no juega con los oídos porque sabe que están ahí".

Levi, la mamá de la bebé cree que no debería ser discriminada por perforarle las orejas a Willow y tenía este mensaje para las personas que criticaban su decisión.

"Guárdese sus opiniones para sí mismo", dijo.

"No creo que nadie deba tener una opinión sobre algo como esto, ¿discriminarías por un tatuaje?

"Tienes que vivir por hoy porque no sabes lo que está a la vuelta de la esquina. Si la gente lo cuestiona, les diría que lo hagan. No preguntes en Facebook porque la gente dirá 'no lo hagas porque es abuso infantil'".

"Haz tu propia elección: es tu bebé y tú lo trajiste a este mundo para que puedas decidir qué es lo mejor para él". ¿Qué piensas sobre esta historia? Háganos saber en los comentarios.

