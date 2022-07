Mamá del autor del tiroteo en escuela de Texas pelea con familias de las víctimas

La madre de Salvador Ramos, autor del tiroteo en escuela de Texas, tuvo una fuerte discusión con la familia de uno de los niños fallecidos en la masacre, afirmando que nadie tiene derecho a juzgar a su hijo, lo que provocó indignación entre el comité que exige justicia por la tardía actuación de la policía.

“No tienes derecho a juzgar a mi hijo. ¡No, no lo tienes!. No, no lo tienes. Que Dios los perdone a todos”, gritó Adriana Martínez, madre del asesino.