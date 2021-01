Mamá con CÁNCER terminal DEVASTADA por sus hijos; se quedarán solos cuando muera

Una mamá con cáncer terminal está "absolutamente devastada" al pensar que sus hijos serán atendidos por los servicios sociales cuando ella muera y no podrán quedarse con su familia, por lo que practicamente se quedarán solos.

A Emma Jammeh, madre de cuatro hijos, solo le quedan unos meses de vida. La mujer de 35 años comenzó a sufrir fuertes dolores de estómago en marzo pasado, pero postergó la visita al médico.

"Tuve dolores de estómago en marzo/ abril, pero con todo lo relacionado con Covid pensé que no iba a ir al hospital, especialmente porque tenía tres hijos en casa. No quería armar un escándalo con todo". ella dijo.

Sin embargo, solo meses después, los médicos le dijeron que tenía cáncer de estómago y de ovario incurable y que solo le quedaban pocos meses de vida, informa Wales Online.

La mamá está preocupada porque sus hijos se quedarán solos cuando ella muera.

Emma, de Barry, Gales del Sur, tiene cuatro hijos: Morwen 17, Francis 16, Smyler 14 y Lorenzo de tres años. También tiene un nieto, Kian.

Sólo en junio, cuando Emma luchó por moverse, la llevaron de urgencia al Hospital Universitario de Gales, donde le dijeron que tenía una hernia estrangulada, dos agujeros en el estómago y una úlcera de estómago.

La mujer tiene cáncer terminal

Se informó a La Verdad Noticias que, en cuestión de semanas, le dijeron a Emma no solo que tenía cáncer de estómago y de útero, sino que estos habían progresado hasta ahora y ahora eran terminales.

"Sabía que tenía cáncer de estómago y estaba llegando a un acuerdo con eso, pero luego me dijeron que es incurable, bueno, es simplemente devastador. Tengo cuatro hijos, un niño de dos años, es simplemente horrible", dijo.

"Mi primer pensamiento fue directamente a mis hijos, al bebé. También es difícil, tengo un hijo mayor que tiene TDAH, estaba pensando quién estará allí para ellos".

Emma ahora se está sometiendo a quimioterapia para tratar de tratar los cánceres, pero desafortunadamente le dijeron que tendría entre seis y 12 meses de vida.

Emma dijo que la quimioterapia no curará los tumores, sino que los reducirá. Ella dice que el enfoque ahora está en la calidad de vida sobre la cantidad.

"A pesar del tiempo que me dieron, me siento bien, me siento mejor, lo que me hace más positiva hacia las perspectivas futuras".

Dijo que si el tratamiento la ponía demasiado enferma para disfrutar de sus últimos meses, dejaría de hacerlo.

La mamá tiene cáncer terminal en el estómago y en el útero

Los servicios sociales se quedarán con sus hijos

Después de recibir el diagnóstico devastador en noviembre, Emma y su familia crearon una página de recaudación de fondos para pagar los honorarios legales y convertir a su hermana en la tutora legal de los niños.

Sin embargo, a pesar de las garantías iniciales de que esto estaría bien, la familia ahora dice que los servicios sociales les han informado que los niños quedarán bajo su resguardo en caso de que Emma fallezca.

Emma inicialmente había esperado cambiar la tutela de los niños antes de que los servicios sociales tuvieran que involucrarse.

"He escrito mi testamento con MarieCurie, esto es lo último pero más importante que tengo que arreglar para mí ahora: asegurarme de que los niños estén bien".

"Esta es solo otra batalla para mí, pero estoy absolutamente aterrorizada para ser honesta. Tengo que luchar contra todo esto cuando realmente debería estar luchando contra la enfermedad".

Emma dice que ha tomado la decisión de decirles a sus hijos lo que les pasará si algo le pasa a ella.

"Los dos mayores están bien, a uno no le importa ir a un alojamiento con apoyo y a mi hijo de 14 años no le importa el cuidado de crianza porque quiere mantener los vínculos con el área. Mi principal preocupación es el bebé".

Emma esperaba que su hermana pudiera cuidar a los niños después de su muerte, sin embargo, dice que los servicios sociales han dicho que esto no será posible.

La mujer tiene cuatro hijos y está preocupada por ellos.

“Mi hermana está devastada, está en pedazos absolutos. En su mente, no solo me está perdiendo a mí, sino también a los niños".

"No creo que haya palabras para describir todo este calvario del cáncer y ahora esto, pienso constantemente 'cómo puede estar sucediendo esto".

Un portavoz del Consejo de Vale of Glamorgan dijo: “No podemos comentar sobre casos individuales. En circunstancias tan tristes, siempre trabajaríamos en estrecha colaboración con la familia para garantizar que el bienestar futuro de los niños sea primordial".

