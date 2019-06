Malaysia Airlines MH17: Iniciarán juicio contra los presuntos culpables de derribar el vuelo

Las autoridades afirmaron que será en el mes de marzo, cuando de inicio el juicio contra los tres hombres de nacionalidad rusa y un hombre más de origen ucraniano, acusados de ser los presuntos sospechosos del derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH17, en julio del año 2014.

Malaysia Airlines MH17: Iniciarán juicio contra los presuntos culpables de derribar el vuelo

La tragedia en esa ocasión, cobró la vida de 298 personas quienes iban a bordo del vuelo de Malaysia Airlines MH17, el cual cayó al este de Ucrania.

Ahora se prepara un juicio contra los tres hombres, el cual dará inicio en Países Bajos señaló el equipo de investigación. Expertos en el tema consideran que los hombres acusados podrían ser juzgados in absentia, esto porque supuestamente en los Países Bajos se ha dicho que al parecer Rusia no ha mostrado cooperación durante el curso que ha llevado la investigación y por lo visto no esperan que Rusia haga entrega de los presuntos culpables.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump inicia campaña de reelección para 2020 en Florida

Malaysia Airlines MH17: Iniciarán juicio contra los presuntos culpables de derribar el vuelo

Hasta el momento, el equipo de investigación, que lidera países Bajos, ha sido el encargado de hacer la identificación de los responsables penales de haber derribado el vuelo de Malaysia Airlines MH17.

Los sospechosos responden a los nombres de Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov e Igor Girkin, de nacionalidad rusa y Leonid Jarchenko de Ucrania.

De tal forma que se han emitido las órdenes de arresto internacional para estos cuatro hombres, a los cuales unos de ellos, a decir de los investigadores, Girkin había sido coronel del FSB.