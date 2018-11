Magnate ruso acusado de corrupción

Un magnate originario de Rusia llamado Dmitri Rybolóvlev de 51 años de edad, se encuentra en la mira de la policía , pues es uno de los hombres más ricos del mundo guardándose varios miles de millones en su cartera y varias propiedades que son cotizadas en todo el mundo.

En 2011, compró el club francés de fútbol. Ha realizado donaciones muy consideradas. Filántropo y Forbes, lo tiene dentro de su lista de los hombres más ricos del mundo.

En 2008, compró una mansión que era propiedad del actual presidente de los Estados Unidos, Donalp Trump, dicha compra, fortaleció los rumores de que tiene "conexiones rusas".

Mansión ahora propiedad del mangate ruso

Dmitri, estuvo casado durante 24 años con Elena Rybolovleva, en el 2014 se divorciaron y fue catalogado como "el divorcio más caro de la historia" pues en un principio se hablaba de que el ruso tendría que pagar la módica cantidad de US $ 4.5 millones, pero tras la apelación de su ahora ex esposa, terminó pagando US$ 600 millones.

Adquirió además, dos aviones transoceánicos, un enorme yate casi 40 obras de arte de los artistas Picasso, Monet, entro otros.

Todas esas compras millonarias, eran con el objetivo de alejar su patrimonio de la justicia.

Estafó al príncipe Alberto de Mónaco, magnate millonario de Rusia. Su mente maestra, lo llevó a organizar una "trampa corrupta", que incluyó a toda la justicia, desde policías hasta jueces y ministros.

Hace unos días, la policía rusa lo detuvo e inspeccionó su casa a petición de un juez monegasco, imputado por cargos de corrupción.

Su situación jurídica será resuelta en los próximos días.