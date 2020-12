Magnate que producía serie de Netflix con creadores de GoT muere envenenado

La policía de Shanghai detuvo a un compañero de trabajo de Lin Qi, el magnate chino que co-producía una serie de ciencia ficción de Netflix, por ser sospechoso del envenenamiento que le quitó la vida el viernes.

Lin Qi, fundador de la compañía de videojuegos Yoozoo, fue trasladado a un hospital en Shanghai el 17 de diciembre después de sentirse mal y murió una semana después.

Medios de comunicación chinos especulan que le fue entregado un té después de tener una disputa con otros ejecutivos de la compañía. Tras ello, fue detenido un hombre que trabajaba con él. La compañía confirmó la muerte de su CEO en un comunicado.

“Según las investigaciones en el lugar y las entrevistas posteriores, la policía encontró que un sospechoso de apellido Xu, que es un compañero de trabajo de la víctima Lin, probablemente fue el perpetrador. El sospechoso Xu ha sido arrestado y las investigaciones continúan ”, dijo la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai a los medios.

Desarrollaba proyecto con Netflix

Lin Qi era mejor conocido por desarrollar el juego de estrategia 'Game of Thrones: Winter Is Coming'. Recientemente, sin embargo, se involucró en un proyecto aún más ambicioso: la adaptación de Netflix de la épica novela china de ciencia ficción 'The Three-Body Problem 'de Liu Cixin.

En dicho proyecto, trabajó como coproductor con los ex showrunners de' Game of Thrones 'DB Weiss y David Benioff, así como con el guionista de True Blood, Alexander Woo.

Los ganadores del Emmy anunciaron que aceptaron trabajar en el proyecto en septiembre como parte de sus primeros proyectos de televisión tras el controversial final de Game of Thrones.

Como reportamos en La Verdad Noticias, en agosto de 2019 Benioff, Weiss y Netflix firmaron un acuerdo de producción que concede a la plataforma de streaming la exclusividad de los trabajos de ambos productores por varios años.

Yoozoo posee los derechos de la adaptación cinematográfica de la novela, que cuenta la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena, y fue anunciada por Netflix en septiembre. Según los informes, la producción se suspendió tras la muerte de Lin.

